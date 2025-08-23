ERPC、Solana Geyser gRPC 共有エンドポイントに最高性能ノードをフランクフルトとアムステルダムで増設

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）とValidators DAOは、Solana Geyser gRPCの共有エンドポイントについて、フランクフルトおよびアムステルダムに最高性能のノードを追加しました。

需要が最も集中する二大都市に処理余力を厚く配し、ピークタイムでも安定した低レイテンシと高スループットを維持しやすい構成へと強化しています。価格、仕様、レート制限、認証方式に変更はありません。

いつも多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。

背景と狙い

現在、Solanaのバリデータはフランクフルトとアムステルダムに突出して集積しており、この二つの都市が明確なトップとなっています。

Solanaはリーダーバリデータがスケジュールで瞬時に交代し、地理的にもグローバルに移り変わるため、すべての受信や送信を一箇所から最適化することは構造的に不可能です。

ただし、統計的にリーダーが存在する確率が高い都市へ近接することはレイテンシ短縮と安定性の両面で投資価値が最も高く、多くのプロジェクトやトレーダーがこれらの地域にインフラを構築する理由となっています。

共有エンドポイントでも同様に、フランクフルトとアムステルダムの需要が日々上昇し、負荷の高い地域となっていました。私達はこの状況を踏まえ、より低い合算レイテンシと混雑耐性を提供するために、当該地域に最高パフォーマンスのノードを増設しました。

アップグレードの内容と結果

今回の主眼は処理系と配信系の水平拡張による余力の増強です。ピークタイムの同時接続数とストリーム処理のスループットを引き上げ、待ち行列の滞留を抑制しやすくしました。これにより、突発的なアクセス集中時でもグローバルなばらつきを小さく保ち、継続配信の揺れが減ります。設定の変更は不要で、現行のエンドポイントのまま恩恵を受けられます。

保持と配信の余裕度が上がることで、レイテンシのばらつきが抑えられ、再取得や補填の頻度が下がります。連続処理を阻害する小さな欠損の発生率が下がるため、アプリケーション側のリトライや再同期が減ります。そして、ピークタイムの安定性も増し、急なスパイクが発生した場合でもスループットと可用性を保ちやすくなります。

まずは最新の共有 gRPC でご確認ください

今回の増設は、共有エンドポイントにおいても更なる安定性と低レイテンシを達成することを意図しています。以前の検証で要件を満たせなかったケースでも、今回のアップデート後に結果が変わっている可能性があります。実運用のトラフィック条件で、ぜひ再度のご検証をおすすめします。

同一ネットワークのEPYC VPSと組み合わせて合算レイテンシをさらに削減

私達はエンドポイントと同一ネットワークに配置できる高性能なEPYC VPSを提供しています。

多くの一般的なクラウドベンダーのVPSが旧世代サーバーを前提にしているのに対し、私達は最新世代のサーバー構成を前提にVPSを構築しているため、5倍のコストパフォーマンスを誇りながらも、パフォーマンスは5倍出すことができます。

単なるメモリ容量やCPU個数ではなく、新しい高性能なエンジン(最新世代のCPUやRAM)を使うことが実効性能に直結します。さらに、最も大きなボトルネックであるネットワーク距離を最小化できるため、アプリケーションを近接配置するだけで往復の揺れを避けつつ合算レイテンシを大幅に削れます。

ERPCが解決する課題

私達は以下の課題を解決するため、専用のSolanaインフラとゼロ距離志向のネットワークを自社で構築しています。

導入とお問い合わせ

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

共有のSolana Geyser gRPCについて、今回の増設に伴う価格や仕様の変更はありません。現行の設定のままご利用いただけます。

詳細のご相談や検証のご依頼、近接VPSやベアメタルの組み合わせ提案については、以下からお問い合わせください。

無料トライアルのご用意もあります。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

今後ともERPCおよびValidators DAOをよろしくお願い申し上げます。