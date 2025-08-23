品川駅に新登場！蟹食べ放題×小学生半額＆未就学児無料の贅沢企画

株式会社GOLD醍醐

2025年9月1日、JR品川駅から徒歩2分の好立地に「蟹と海鮮と銘酒 蟹一心 品川店」がグランドオープンいたします。



贅沢な蟹料理を思う存分楽しめる食べ放題コースに、オープン記念として 「小学生半額・未就学児無料」 の特典をご用意。

家族でのお食事や観光ディナー、会社宴会、インバウンドまで幅広く対応する新たなグルメスポットです。



◆ 豪華な蟹料理を“心ゆくまで”味わう

当店の目玉は、ずわい蟹や海鮮を中心とした蟹食べ放題コース。

蟹そのものの旨みを堪能できる浜茹ではもちろん、寿司、天ぷら、海鮮焼き、蟹味噌を使った一品料理まで、多彩なメニューをご用意。

蟹味噌香るポテトサラダや揚げたての蟹クリームコロッケなど、蟹を贅沢に使った創作料理もお楽しみいただけます。



◆ 家族に嬉しいオープン記念キャンペーン

・4歳～12歳は半額

・4歳未満は無料

ご家族での外食や記念日のお祝いにもぴったりです。



◆ 観光・接待・宴会にも対応

和モダンを基調とした落ち着きのある空間には、完全個室や団体席を完備。

英語・中国語メニューや多言語対応スタッフも常駐しており、訪日観光客にも安心してご利用いただけます。

接待や会食、デート、女子会、会社宴会まで、幅広いニーズにお応えします。

＜店舗情報＞

◆店舗名：蟹と海鮮と銘酒 蟹一心 品川店

◆所在地：東京都港区港南2-2-10 鳳和ビル 4F

◆電話番号：03-6712-9936

◆食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13312183/

◆公式SNS：https://www.instagram.com/kani_isshin/

心ゆくまでカニをご堪能『ズワイガニ食べ放題コース』ズワイガニの浜茹でなど100分制7,777円◆ソフトドリンク飲み放題付

【お得にズワイガニを心ゆくまでご堪能】ずわい蟹の浜茹でや蟹味噌ポテサラ、握り寿司や天ぷらなど、蟹料理から定番おつまみまで全てが食べ放題。贅を尽くした逸品を心ゆくまでご堪能ください。ソフトドリンク飲み放題付となっております！

コース料金 7,777円 (税込) 食べ放題100分制（ラストオーダー20分前）

＜コース内容＞

【名物蟹料理】

・蟹味噌香る大人のぽてさら ・蟹味噌の炙り甲羅焼き

・とろける蟹クリームコロッケ ・蟹と大葉の香ばしマヨピッツァ

・蟹味噌軍艦～旨み爆弾～ ・蟹しみる味噌椀

・蟹味噌の濃厚ペペロンチーノ ・蟹の混ぜご飯

・ずわい蟹の浜茹で



【海鮮焼き】

・蟹味噌の炙り甲羅焼き

・ホンビノス貝焼き

・ししゃも焼き

・赤えび焼き

・イカつぼ焼き



【寿司（握り・軍艦）】

・蟹味噌軍艦 ～旨み爆弾～

・サーモン ・まぐろ ・鯛

・しめさば ・ボイルえび



【天ぷら】

・ナスの肉のせ天ぷら

・真あじのしそ巻き天ぷら

・鶏ささみ天ぷら

・チーズちくわ磯辺揚げ



【冷菜・サラダ】

・ピリ辛メンマ ・胡瓜の梅ジュレ和え

・えんがわポン酢 ・タラチャンジャ

・梅水晶 ・たこわさび

・蟹味噌香る大人のぽてさら

・温玉のせシーザーサラダ



【温菜】

・フライドポテト（コンソメ／アンチョビ）

・ごぼうの唐揚げ ・オニオンリング

・揚げたこ焼き ・鶏の唐揚げ

・黒豚焼売



【食事もの】

・ネギトロ丼 ・たまごチャーハン

・焼きおにぎり ・マルゲリータ

・とろける蟹クリームコロッケ

・蟹しみる味噌椀 ・蟹の混ぜご飯



【デザート】

・シューアイス





【飲み放題メニュー】100分制（ラストオーダー20分前）

◆ソフトドリンク

ウーロン茶／緑茶／ジンジャーエール／ペプシコーラ／ポップメロンソーダ／C.C.レモン／なっちゃんオレンジ／なっちゃんアップル／リプトンアイスティー

※各種ドリンクバーからご自由にお選びください

※アルコール飲み放題は8,888円でのご案内となります。