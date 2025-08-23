Web3 Salon | VC Connect Stage at WebX2025

一般社団法人Ａｓｉａ Ｗｅｂ３ Ａｌｌｉａｎｃｅ日本

東京・日本 - 2025年8月 - WebX2025は、日本のWeb3エコシステムにとって歴史的な節目となります。今回初めて、JETROとの共催の元、Asia Web3 Alliance Japan（AWAJ）が主導する注目の取り組み「Web3サロン｜VC Connectステージ」が開催される運びとなりました。

本プログラムは、グローバルなWeb3系ベンチャーキャピタル、機関投資家、業界を牽引するリーダー、そして有望な日本のスタートアップを一堂に集め、厳選された2日間のマッチメイキング・プラットフォームを提供するものです。

これは単なるピッチステージではなく、資金調達、グローバル展開、そして長期的な戦略的パートナーシップの構築に焦点をあてた、日本初の国際的な投資家と国内スタートアップをつなぐ架け橋となるものです。

なぜこれは歴史的な取り組みなのか

現在JETROでは、Elixir Capitalと連携のもと、日本のWeb3起業家によるMENA地域（中東・北アフリカ）へのビジネス展開を支援する戦略的プログラム「J-StarX Web3コース」を実施しています。この取り組みの一環として、成長が期待される日本のWeb3スタートアップ10社が選出され、WebX2025内のVC Connectステージにてライブピッチを行う運びとなりました。

このプログラムを通じて選ばれたスタートアップは、UAE市場への進出に向けた継続的な支援を受けるほか、世界各国の指導者や投資家、国際的なパートナーシップ形成の機会にもアクセスでき、グローバル展開を一層加速させることが可能です。

また、GITEXドバイ、WebX東京、JETROが運営するグローバルアクセラレータープログラムなどのエコシステムとの継続的な連携を通じて、VC Connectプラットフォームは以下の分野における重要な機会をご提供します：

- スタートアップの資金調達支援- 国境を越えた市場参入支援- 国際的なメンタリングおよびネットワーク構築- 政府およびベンチャーチャンネルを通じたMENA-アジア間の協力促進

登壇者ラインナップ：VC Connectステージ

参加者の皆様は、Web3分野で高く評価される投資家やエコシステムリーダーから直接お話を伺うことができます。

- Maggie Hsu - Partner, a16z crypto- James Wo - CEO, Digital Finance Group (DFG)- Yoshiro Tasaka - CEO, Shibuya Startups KK- Ann Chien - Partner, IVC- Jonas Thürig - Managing Partner, Tenity- Abhi Mahagaonkar - CTO, Polychain Capital- Yosuke Yoshida - CEO, EMURGO- Alex Lim - APAC BD, LayerZero- Seira Yun - Co-Founder, Socious- Max Zheng - Investor & Advisor, Doppler Finance

注目のスタートアップ - J-StarX Web3ピッチ（JETRO提供）

J-StarX Web3コースの一環として、将来有望な日本のスタートアップ10社がVC Connectステージにてピッチを行います。選ばれた起業家たちは、グローバルな指導者による指導を受けると共に、Elixir Capitalとの携のUAE市場への展開支援を受けます。

確定スタートアップ一覧:

- Curvegrid(https://www.curvegrid.com/)- Animechain(https://animechain.ai/)- NEURON X(https://laplacetoken.com/)- ANDLAW FZCO(https://x.com/FutabaOmni)- XENEA(https://xenea.io/)- Creatant(https://www.CREATANT.com)- Kyuzan(https://kyuzan.com/)- Tempura Technologies(https://sonova.one/)- Wonder Wall(https://wonder-wall.tech/en-us)- Blocksky(https://blocksky.xyz/)

アジェンダ概要

1日目 - 2025年8月25日（12:45～16:00）

Web3インフラストラクチャーと相互運用性

グローバルVCの動向と日本の役割

スタートアップエコシステム構築

企業によるWeb3の導入事例

人材育成と創業者支援



2日目 - 2025年8月26日（11:30～17:00）

戦略的インサイトおよびMENA市場パネルディスカッション

10社によるピッチセッション（1社5分のピッチ＋2分の質疑応答）

投資家とのプライベート1対1ミーティングおよびネットワーキング

完全なアジェンダはこちらです：

https://drive.google.com/file/d/1ZM6gXnlp2u_X5ewEArWAFVWCre1T_Jti/view

ミーティングは、展示エリア近くのVC Connectルームにて実施いたします。

すべてのセッションは招待制となっており、事前に調整されたスケジュールに基づき、質の高い交流の機会をご提供いたします。

Web3サロン(https://web3salon.or.jp/)及びAsia Web3 Alliance Japan(https://asiaweb3alliance.jp/)について

Web3サロンは、Asia Web3 Alliance Japanが推進する戦略的なプロジェクトであり、投資家との直接的な交流機会の提供やグローバル展開支援プログラム、さらに政府の後援によるエコシステム構築を通じて、Web3のイノベーション促進を目指しています。VC ConnectステージはJETROとの共催により開催されており、各地域及び世界各地のパートナーネットワークからの支援を受けております。

開催日：2025年8月25日～26日

📍 会場：東京・WebX

Blockza(https://blockza.io/event-details/68999f37a86a879370c096a8)アプリの公開に伴い、VC Connectルームでのミーティング予約をぜひお早めにご利用いただき、日本初のグローバルWeb3投資家-スタートアップマッチングプラットフォームにご参加ください。

投資家との面談希望やパートナーシップに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

📧 mail@web3salon.or.jp

📧 bm@asiaweb3alliance.jp