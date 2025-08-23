＼GUMMITが仕掛ける2025年のグミの日／ 「“みんな一緒に”レッツ！グミニケーション」をテーマにオンラインとリアルを横断！原宿で開催される「グミの家」にはUHA味覚糖ブースも出展！

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）が参加する9年目を迎えたGUMMITは、「“みんな一緒に”レッツ！グミニケーション」と題して、毎年恒例のグミマップやSNSプレゼントキャンペーンの他、グミ好きのタレント・クリエイターとのコラボ企画、さらに、原宿ではオフラインイベント「グミの家」なども開催し、特別なグミの日をお届けします。

【9年目に突入したGUMMITが掲げるテーマは「“みんな一緒に”レッツ！グミニケーション」】

グミは味や色、形や弾力が自由で、持ち運びもできる多様性に溢れたお菓子です。そしてそのユニークさがきっかけとなり、「このグミかわいい！」「この新作食べた？」「一粒食べる？」「SNSにあげちゃおうかな！」など、会話が生まれやすいお菓子です。これまでグミの日では、それらを”グミニケーション”という合言葉のもと、さらに盛り上げる活動を行ってきました。

そして2025年は、今までよりもさらに多くの人たち、例えば友人や家族、恋人、SNSでの仲間とグミニケーションしてもらうべく、「”みんな一緒に”レッツ！グミニケーション」をテーマに掲げ、グミの日だからできる特別な企画をオンラインとリアルを横断して展開します。

グミの日特設サイトはこちら： https://gummysday.jp/

【目指せ100万粒達成！「グミカウントアップキャンペーン」開催】

グミの日特設サイトでは、SNSを通じて、全国の皆さんが食べたグミの粒数をカウントアップ！集計結果に応じて9月3日に嬉しいボーナスキャンペーン を実施します。もし100万粒を達成すると、グミの日に抽選で最大50名様に、グミ10袋ずつをプレゼント。どなたでもご参加可能ですので、グミを食べてみんなで100万粒達成を目指しましょう！

※ Xにおける「#グミ食べたよ」の発話数、並びに、グミの日関連施策における配布粒数が、カウントアップの対象となります。

※グミカウンターはリアルタイムで反映されませんので、予めご了承ください。

※詳細はグミの日特設サイトをご確認ください 。

【グミに溢れたイベント「グミの家」を原宿で開催！】

グミの家は、東急プラザ原宿「ハラカド」3F「STEAM STUDIO」および「カンロひとつぶ研究所」にて開催。周囲が無数のグミに囲まれた空間「巨大グミの壁」や、「食べる」「見る」「触る」で利きグミを行う「グミの日研究室 by カンロひとつぶ研究所」など、グミ好きでもそうでなくても楽しめる企画が盛りだくさん。さらに、会場限定のグミの日オリジナルグッズも配布・販売予定です。

グミの家のメーカーブースにはUHA味覚糖も出展！

「UHA味覚糖のグミへの愛」を寄せ書きしていただくと、ここでしか手に入らないオリジナルシールをプレゼントしちゃいます！また、書いていただいた寄せ書きメッセージの写真をXに投稿すると抽選でUHA味覚糖グミ詰め合わせセットが当たるキャンペーンも実施します。

【Xキャンペーン詳細】

＜応募条件＞

１.UHA味覚糖【公式】X（@UMikakuto）をフォロー

２.書いた寄せ書きメッセージの写真を「#GUMMIT2025UHA部」を付けてXに投稿

＜当選者数＞10名様

＜景 品＞UHA味覚糖グミ詰め合わせセット

キャンペーン規約： https://uha-mikakuto.co.jp/seasonalcp/

後日、UHA味覚糖公式Xから当選のご連絡をいたします。

【グミの家企画】

・巨大グミの壁

・つぶつぶ交換

・秘密のグミの部屋

・グミの日研究室byカンロひとつぶ研究所

・グミメーカーブース

【開催概要】

・場所：「STEAM STUDIO」および「カンロひとつぶ研究所」

東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F

・日時：8月22日(金)～8月24日(日) 11:00-20:30

・入場料：無料（混雑時は整理券配布あり）

【今年のキャンペーン一覧】

『グミの日の瞬間をみんなで祝おう！1名様に93個グミプレゼントキャンペーン』

＜概要＞ 9月3日0時0分、グミの日になった瞬間に合わせて、グミ93個が1名様に当たるキャンペーン。

＜期間＞ 2025年9月3日（水）0：00から

『9月3日！10名様に93個グミプレゼントキャンペーン』

＜概要＞ 9月3日グミの日当日には、2017年のGUMMITによるグミの日キャンペーンの発足以降、

毎年実施している大人気のグミが93個当たるキャンペーン。

＜期間＞ 2025年9月3日（水）8：00から

詳細は日本グミ協会公式Xから確認ください。

https://twitter.com/japan_gummy

【グミの日とは】

日付は「グ（9）ミ（3）」と読む語呂合わせから。世界中で親しまれているお菓子の「グミ」の美味しさ、素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらいたいとの思いからUHA味覚糖が2007年に日本記念日協会に登録し、制定しました。また、2018年には商標登録も行っております（登録6044452）。

【GUMMITとは】

GUMMITとは、日本グミ協会と、グミを扱う、春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：春日井 大介）、カバヤ食品株式会社（本社：岡山県岡山市北区、代表取締役社長：穴井 哲郎）、カンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田 哲也）、ニッポンエール（全国農業協同組合連合会（本所：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田 義文）の商標登録ブランド）、ノーベル製菓株式会社（本社：大阪府大阪市生野区、代表取締役社長：馬場 敏明）、HARIBO Japan株式会社（本社：東京都千代田区、日本法人代表：下出 香織）、UHA味覚糖株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：山田 泰正）、株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中島 英樹）の複数の企業・ブランドからなる「グミのサミット」。9月3日の「グミの日」や、3月9日の「裏グミの日」を通して、GUMMITだからできる、グミならではの魅力の発信や、グミが作り出す人と人の繋がりやコミュニケーション（グミニケーション）を届けています。

【会社概要】

社名 ： UHA味覚糖株式会社

代表 ： 代表取締役社長 山田泰正

所在地 ： 大阪府大阪市中央区神崎町四番十二号

創業 ： 昭和24年10月18日

事業内容： 菓子・食品製造販売

URL ： https://www.uha-mikakuto.co.jp/

UHA味覚糖は創業から75年、「おいしさはやさしさ」を理念に、ロングセラー商品の「特濃ミルク8.2」や、ぷちっと弾ける食感の新感覚グミ「コロロ」、グミの技術を生かし新しいサプリメントを創出した「UHAグミサプリ」、その他「コグミ」「おさつどきっ」など、様々な分野で、その時代時代にあった魅力的な商品を創り続けてきました。「人がおいしいと感じるものは体にいい」という確信をもって、これからもたくさんのお客様にたくさんの商品をお届けして参ります。

【UHA味覚糖展開ブランド】