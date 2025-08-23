°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¡Ê¥Á¥è¥À ¥À¥ó¥¹ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¥³¥é¥ÜÂè£´ÃÆ¡ª¥À¥ó¥¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿FILA Tattica£³¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥è¥À¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä®Ìî ²í½Ó¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥è¥À ¥À¥ó¥¹ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¤¬¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò´Æ½¤¤·¤¿FILA Tattica£³¤Î¿·¿§¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥åー¥×¥é¥¶¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ökutsu.com¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢£¸·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¤È¤Î¥«¥éー¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤Ç£´²óÌÜ¡£Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¹õ¤ËÎÐ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥êー¥ó¤È¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê»ç¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー¤Î£²¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¥·¥ã¥ì¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È°Ë¸¶¤µ¤ó¤â¼«¿®¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¥À¥ó¥¹¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë°Ë¸¶¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÜÀþ¤Ç´Æ½¤¤µ¤ì¤¿¡ÖFILA Tattica£³¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦ÄÌ¥â¥Ç¥ë¤ÇÈ¯Çä¡£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤È¡¢À©ºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡FILA Tattica£³¤Ï¡¢¥·¥åー¥¿¥ó¡Ê¥Ù¥í¡ËÉôÊ¬¤Ë·ë¤ó¤À·¤É³¤ò¤·¤Þ¤¨¤ëÂÞ¾õ¤Î¡Ö¥ìー¥¹¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢
·ã¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤â¥Õ¥í¥¢¤ËÀ×¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÆÃ¼ì²Ã¹©¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¿ー¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥½ー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥³ー¥È¥·ー¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ EVAÁÇºà¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ä¶þ¶ÊÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·¤¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥´¥à¥Ù¥ë¥È¤¬ÃåÍÑ»þ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¡¢É³¤ò´Ë¤á¤¿ºÝ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡õ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¡×¤ò¼Â¸½¡£¹³¶Ý¡¦ËÉ½²Ã¹©¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÆ°¤¤òÂ¤â¤È¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤½¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤È¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ ¥¨¥Á¥ì¥ó¿Ý»À¥Ó¥Ë¥ë¡ÊEthylene Vinyl Acetate¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¿å¤Ë¶¯¤¯·ÚÎÌ¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¹çÀ®¼ù»éÁÇºà¡£
FILA Tattica£³ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é ¡ä(https://kutsu.com/category/NNW_FILA_DANCE/)
FILA Tattica3¡¡°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¥«¥éー¥³¥é¥ÜÂè£´ÃÆ
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢ÉÊÈÖ¡¢²Á³Ê¡¢¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥éー¡Ë
¢¨£¸·î23ÆüÈ¯Çä
FILA¡¡Tattica3RIFC-4226RI / FC-4226WRI
\6,930¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
23.0cm～27.0cm/28.0cm/29.0cm
¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥êー¥ó
¢£¼è¤ê°·¤¤¶ÈÂÖ
¥·¥åー¥×¥é¥¶¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ökutsu.com¡×Â¾
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ChZm4R6OZfA ]
Tattica£³ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹PV¤È°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡ãChiyoda ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥è¥À¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8185¡Ë
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è²®·¦£´ÃúÌÜ30ÈÖ16¹æ Æ£ß·¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£µ³¬
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä®Ìî ²í½Ó
¢£ÀßÎ©¡§1948Ç¯¡ÊÁÏ¶È1936Ç¯¡Ë
¢£·è»»´ü¡§£²·îËö
¢£½¾¶È°÷¿ô¡§1,065Ì¾¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë
¢£»ñËÜ¶â¡§68²¯9,321Ëü±ß
¢£Çä¾å¡§800²¯±ß¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë
¢£»Ò²ñ¼Ò¡§¥Á¥è¥ÀÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥È¥â¥¨¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Å¹ÊÞ¿ô¡§873Å¹ÊÞ¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë
¡Ê2025Ç¯£²·îËö¸½ºß¡Ë
https://www.chiyodagrp.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d13170-436-5829c833a9a80dc280493866cce7a197.pdf