アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」の宇宙空間に「湖池屋ポテトチップス のり塩」の看板が登場！？湖池屋ポテトチップスの日（8/23）を記念したコラボキャンペーンを実施

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、1962年の「湖池屋ポテトチップス のり塩」の発売以来、“日本のポテトチップスの老舗”として、国産じゃがいもにこだわり、ポテトチップスを作り続けてきました。



この度、シリーズYouTube総再生回数1,600万回を超えるアニメ作品「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」の2025年8月21日（木）放送＆配信の第8話において、「湖池屋ポテトチップス のり塩」の看板が宇宙空間に登場いたしました。初の宇宙空間での“のり塩”看板登場を記念して8月23日の湖池屋ポテトチップスの日、2025年8月23日（土）よりキャンペーンを実施します。



【キャンペーン詳細】

■タイトル

湖池屋のり塩が宇宙空間に登場?!ミルキー☆サブウェイコラボキャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

1. 湖池屋公式アカウント「＠koikeya_cp」と

ミルキー☆サブウェイ公式アカウント「@MGUJapan」をフォロー

2. キャンペーン投稿をリポスト

3. 当選者様のみ即時DMが届きます

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp

https://x.com/MGUJapan



■応募期間

2025年8月23日（土）～2025年8月29日（金）



■プレゼント賞品（計7名様／毎日1名様に必ず当たります！）

・アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』銀河キラキラポスター (B3)：1枚

・湖池屋ポテトチップス のり塩：1袋

・湖池屋プライドポテト 通の黒胡椒：1袋

・ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩：1袋

・湖池屋ストロング 海苔ざんまい：1袋

・カリッカリえびポリンキー えび塩：1袋

・スコーン 絶品焼きとうもろこし：1袋

【「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」について】

毎週木曜21時54分～TOKYO MXにて放送中！＆公式YouTubeにて11言語で配信中！

前作「ミルキー☆ハイウェイ」同様、亀山陽平が監督、脚本、キャラクターデザインのみならず一連のアニメーション制作のほか音響監督まで、自身初のTVシリーズ作品ながら実制作のほとんどを一人で担う。さらに英語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、中国語（簡体字）、タイ語、インドネシア語、フランス語、ヒンディー語、ロシア語と10ヶ国言語の吹替えによるYouTube配信も決定するなど放送前から全世界で注目されている。 さらに、主題歌にはキャンディーズの歴史とファンへの想いが込められた名曲、「銀河系まで飛んで行け！」が決定！ キャンディーズの同曲を主題歌にと熱望していた亀山監督の願いが叶った「本作の軸」となる主題歌にも注目！



STORY：銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める"ミルキー☆サブウェイ"！ 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！



公式サイト：https://milkygalacticuniverse.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@milkygalacticuniverse

公式X（@MGUJapan）：https://x.com/MGUJapan

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）