オーダースーツ専門店グローバルスタイル、最高級プレミアムオーダースーツ「Heritage J 2.0 Model」を丸の内本店・神戸三宮店で新たに取り扱い開始！

オーダースーツ専門店「GINZAグローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、「Premium Marunouchi 本店」、「PREMIUM 神戸三宮店」にて、最高級のプレミアムオーダースーツ『Heritage J 2.0 Model』のお取扱いを8月より開始いたしました。

本モデルは、既に東京・大阪・名古屋の計5店舗にて多くのお客様よりご好評をいただいており、その反響を受け、このたび「Premium Marunouchi 本店」での新規展開に加え、神戸エリア初となる「GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店」でのお取扱いを開始いたしました。

近年、コロナ禍以降の消費傾向として「価格よりも品質を重視する」志向が高まっており、長く愛用できる高品質なスーツへの関心がより一層高まっています。そうした時代のニーズに応えるべく、これまで以上に上質なオーダースーツ体験を提供いたします。

プレミアムオーダースーツ Heritage J 2.0 Modelとは

ヘリテージ J 2.0 モデルの詳細 :https://www.global-style.jp/lineup/premium-order/

ヘリテージは「遺産・伝統・継承」という意味。

日本が誇るハンドメイドの最高技術と、現代的なマシンメイドとの融合から生み出される、ワンランク上の最高級モデルです。着る人のシルエットを最大限に美しく見せ、まるで着ていることを忘れてしまうような究極の着心地を体感できます。「Heritage J 2.0」でぜひ身体との一体感を味わってみてください。

Heritage J 2.0 Modelお取扱い店舗（25年8月時点）

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店(https://www.global-style.jp/shop/ginza-premium)

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店(https://www.global-style.jp/shop/omotesando)

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店(https://www.global-style.jp/shop/marunouchihonten)（NEW!）

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店(https://www.global-style.jp/shop/nagoya-hirokoji)

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店(https://www.global-style.jp/shop/kitte-osaka)

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店(https://www.global-style.jp/shop/kobe)（NEW!）

プレミアムオーダースーツ『Heritage J 2.0 Model』は、東京・大阪・名古屋エリアのPREMIUM店舗5店舗で大変ご好評をいただいており、2025年8月より「Premium Marunouchi 本店」での新規展開に加え、神戸エリアでは初となる「GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店」でのお取り扱いを開始いたしました。今後もその他のエリアへの順次展開を予定しております。

Heritage J 2.0 Model（ヘリテージ J 2.0 モデル）の特徴

１.手縫いの肩イセ

スーツは肩で着るものと言われます。

だからこそ肩廻りのフィット感はとても大事なのですが、日本人の多くは前肩と呼ばれる特徴があり、スーツを着用した時に肩先に服が当たってストレスを感じてしまうことがあります。

肩イセとは前後の肩線を縫い合わせる事で、前身より後身の分量を多くして前側にイセ込んで縫う手法です。

後身の分量が多い程、前に押し出され前肩にゆとりが出来るので、肩が当たらず着心地が良くなり長時間着ても疲れにくくなります。 そんな着心地に大きく左右する大事な部分だからこそ、ミシンでは難しい通常の倍近くに肩イセ量を増やしています。手縫いでしか表現出来ないテクニックなのです。

２.手縫いの袖イセ

着心地を左右するもう一つの部分に袖付けがあります。

腕の上げ下ろしや前への動きなどはアームホールの形状に影響されるのです。

袖イセとはアームホールに対して袖側の分量を大きくとり少しづつイセ込みながら付けることで、肩と同じように袖のイセ量も大幅に増やして手縫いで付けています。アームホールや袖の見た目は細いのに運動量が増し可動域が広がる為、とても動きやすく着心地が格段に良くなります。

※イセ込みとは…生地を縮める工程のことで、平面である布に丸みをつけて立体的にする技法のこと。

３.首にフィットする上襟

着心地の軽さを生み出す源は、首にフィットした上襟にあります。首にしっかり馴染み背骨に重みを感じることで、服の重みが分散されてとても軽く感じるのです。

肩先から上襟にかけてのぼりのラインも美しく、どんな体型の人が着ても首回りに吸い付いて、着ていて楽なスーツになります。

４.曲線に沿う一枚襟

首に馴染む襟を作りだす為に上襟を一枚にしています。

クセ取りと丁寧なアイロンワークなどで身頃の曲線に馴染ませて取り付けていく非常に時間のかかる手法で すが、究極に軽い着心地を生み出すためには惜しんではいけない手間暇なのです。

５.立体的で美しいバストライン

しっかりとクセ取りされバストが前に押し出されることで、立体的で美しいラインが 形成されています。バストの力強いボリューム感によってウエストシェイプがより強調されて、どんな人が着ても体型が良くスマートに見えるのです。

６.流れるようで優雅なフロントカット

着る人に色気や艶を与える為に、ラペルから裾にかけて流れるようなラインを形成しています。人の身体と同じように服全体が曲線で構成されることで優雅な美しさを醸し出しているのです。

オーダースーツ専門店グローバルスタイルでは、『オーダースーツ』はもちろん、『オーダーシャツ』や『オーダーコート』、『オーダーシューズ』など、トータルコーディネートをオーダーメイドでお楽しみいただけます。ぜひ「グローバルスタイル」で検索して、あなたにぴったりのオーダーアイテムを見つけてください！

「店舗一覧」はこちら

【グローバルスタイル株式会社について】

グローバルスタイル株式会社は1949年の創業以来、生地の卸事業を行っており、その独自の仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740