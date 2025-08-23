KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員限定の特典として、2025年8月23日10時から9月22日23時59分までの期間限定で、超ときめき(ハート)宣伝部の楽曲「超最強」を無料ダウンロードいただける特典を提供します。

アルバム「ときめきルールブック」に収録されている「超最強」は、”令和の推し活ソング”として広く浸透し、歌詞が印象的で振り付けもキャッチーなことから、TikTok総再生回数が15億回を突破した大人気の1曲です。

今、注目のアーティストの必聴ナンバーを、ぜひPontaパスでお楽しみください。

特設ページはこちら▶

https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1043126832?affiliate=2590550022(https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1043126832?affiliate=2590550022)

「Pontaパス」楽曲無料ダウンロード 概要

超ときめき(ハート)宣伝部の「超最強」をPontaパス会員限定・期間限定で無料ダウンロードいただけます。

期間

2025年8月23日10:00～2025年9月22日23:59

対象

Pontaパス会員

超ときめき(ハート)宣伝部

【楽曲紹介】

「超最強」

TikTok総再生回数15億回を突破した令和の推し活ソング！

キャッチーなメロディーと覚えやすい振り付けに加え、推し活を彷彿とさせる「スマホのカメラロール」「トレカ」「アクキー」などの推し活に欠かせないアイテムが入った歌詞にも注目！

【プロフィール】

きみのハートにロックオンっ！

スターダストプロモーション所属の今年10周年イヤーを迎える6人組アイドルユニット(ハート)

海外で１位を獲得した『すきっ！~超ver~』、昨年、日本レコード大賞作詩賞を受賞した『最上級にかわいいの！』に続き、今年『超最強』がSNSを中心に最高潮にバズり中！！

昨年12月に実施されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブはSOLD OUT！

【関連情報】

今年10周年を迎えた超ときめき(ハート)宣伝部。

8月27日(水) ダブル両A面シングル「ハートな胸の内(ハート)/超最強」を発売。

今年7月より「超ときめき(ハート)宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 ～10th Anniversary～」を開催中。9月には横浜アリーナ、とき宣として初の大阪城ホールでの公演も決定！

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。