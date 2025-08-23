アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー 会員数20万人達成のお知らせ
フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市、証券コード：212A）は、2025年8月現在、会員数20万人を達成いたしましたので、お知らせいたします。
当社は、既存店におけるアミューズメントサービスの計画的な導入や全店統一キャンペーンによる新規入会施策により、新規入会者数が伸長したことから、会員数20万人を達成いたしました。
◆2025年10月期 店舗数の状況
◆フィットイージー 会社概要
また、全国での新規出店のニーズもあり、8月以降の出店予定として、8月2店舗、9月6店舗、10月には12店舗の出店を予定しており、これにより2025年10月期、60店舗の新規出店となる見込みです。
今後も、さらなる認知度及び価値の向上を図り、会員様にとってのサードプレイスとなるべく、安心・安全で快適な環境を提供するため、出店戦略の推進、サービス品質の向上、AIを駆使した新たなフィットネス文化の提唱に努めてまいります。
社 名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
資 本 金：510,387,625円
事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在
店 舗 数：219店舗 ※2025年8月23日現在
U R L：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）