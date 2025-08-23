田中ちえ美が魅せる“新境地”に早くも予約殺到！　感謝を込めて、先行カット第２弾を解禁！

株式会社イマジカインフォス

10月6日（月）に発売となる声優・田中ちえ美さんの2nd写真集が、早くも予約殺到の好調なスタートを切りました。

前作から約2年、マカオで撮影された本作は、これまでの彼女のイメージを覆す「オトナの表情」をテーマに、自身初となるランジェリーカットにも挑戦。

発売決定から熱い反響が寄せられたことを受け、感謝の気持ちを込めて、このたび先行カット第2弾が解禁されました。

今回公開されたのは、プールサイドで撮影された一枚。ワンショルダーのカットアウトされた水着姿は、健康的な美しさに加え、大人の女性へと成長を遂げた田中さんの新たな魅力を感じさせます。

また本日、早期予約キャンペーンのスマホステッカーのカットも解禁となりました。

それぞれアニメイト、ゲーマーズにて8月24日（日）までのご予約で手に入ります。

早期予約キャンペーンはインフォスクエアでも実施中。

同じく8月24日（日）までのご予約で直筆サイン入り写真集をお届けするほか、

選べる特典として10月26日（土）開催の「写真集への直筆サイン＆宛名入れ会」または「写真集への直筆サイン＆宛名入れ会＋2ショット撮影会」にもれなくご招待！

こちらのイベントは9月30日（火）までのご予約者が対象です。

※販売予定枚数に達した場合は、期間内でも受付終了。

そのほか写真集の詳細は、こちらのページ（https://seigura.com/magazine_books/159303/）をチェック！

早期予約キャンペーン

アニメイト

スマホステッカーA

期間：2025年8月8日（金）10:00 ～ 2025年8月24日（日）23:59

【CHICちぇみーステッカー】

※ステッカーのデザインは後日公開予定

▼ご予約はコチラ

限定版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3194429/

通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3194427/

ゲーマーズ

スマホステッカーB

期間：2025年8月8日（金）10:00 ～ 2025年8月24日（日）23:59

【POPちぇみーステッカー】

※ステッカーのデザインは後日公開予定

▼ご予約はコチラ

【超】限定版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819264/

限定版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819263/

通常版：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10819260/

インフォスクエア

選べる特典A

直筆サイン入り写真集をお届け！

期間：2025年8月8日（金）10:00 ～ 2025年8月24日（日）23:59

対象：インフォスクエアで通常版または限定版（イベント対象外商品）をご予約のお客様

▼ご予約はコチラ

限定版：https://infosquare.shop/?pid=187878855

通常版：https://infosquare.shop/?pid=187876666



選べる特典B

写真集への直筆サイン＆宛名入れ会にご招待！

期間：2025年8月8日（金）10:00 ～ 2025年9月30日（火）23:59

対象：3冊セットをご予約のお客様

開催：10月26日（土）＠都内某所

▼３冊セットのご予約はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=187878899



選べる特典C

写真集への直筆サイン＆宛名入れ会＋2ショット撮影会にご招待！

期間：2025年8月8日（金）10:00 ～ 2025年9月30日（火）23:59

対象：5冊セットをご予約のお客様

開催：10月26日（土）＠都内某所

▼５冊セットのご予約はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=187878915



※宛名は15文字以内のひらがな、カタカナ、アルファベットのみ(ニックネーム可)

※特典B・Cの直筆サイン＆宛名入り写真集は、１セットにつき１冊となります。

※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。

※イベント参加券は数に限りがございます。充分な数をご用意しておりますが、販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。

『田中ちえ美2nd写真集（仮）』

発売日：2025年10月6日（月）

定 価：3,850円（税込）

仕 様：A4判 112ページ

撮 影：桑島智輝

編 集：声優グランプリ

発 行：イマジカインフォス

発 売：主婦の友社

profile

10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X（@t_chiemi1006）https://x.com/t_chiemi1006

Instgram（@chiemi._.tanaka）https://www.instagram.com/chiemi._.tanaka

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。