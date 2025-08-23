新理事就任のおしらせ
特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ
NPO法人栃木県こども応援なないろは、2025年8月1日、加藤武彦（明電産業株式会社／省エネ・再エネ事業部）が理事に就任したことをご報告いたします。
新体制のもと、地域や企業との連携をさらに深め、こどもたちの未来を支える活動を一層強化してまいります。今後とも皆さまの温かいご支援・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
加藤武彦（Takehiko Kato）から就任のご挨拶
このたび、NPO法人 栃木県こども応援なないろの理事に就任させていただきました、加藤武彦です。
私は現在、宇都宮市の電設資材商社・明電産業にて、省エネ・再エネの普及に携わっております。
同社は地域密着型企業としてSDGsにも積極的に取り組んでおり、その活動の中でなないろと出会い、このたび理事としてご縁をいただきました。
こどもを取り巻くさまざまな問題に真剣に向き合うなないろの理念に深く共感すると同時に、若く未来ある学生メンバーの皆さんから、日々多くの気付きをいただいております。
「こどもが生まれてきてよかったと思える社会」の実現に向けて、微力ながら力を尽くしてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろについて
所在地：栃木県宇都宮市東今泉
代表者：皆川純子
設立：2021年10月
HP URL：https://tochigi-nanairo.net/
事業内容：こどもの食の支援、こどもの学生服支援、こどもの居場所支援 ほか