COFO Chairシリーズ人気モデル「COFO Chair Premium」が日総ビルディング株式会社に採用

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝、以下COFO）が企画販売する「COFO Chair Premium」が、「はたらく時間をもっと豊かに」をビジョンに掲げる日総ビルディング株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役CEO：大西 隆之）の手がける銀座のシェアオフィス・日総26 銀座ビルにて採用されました。

◼️日総ビルディング株式会社 代表取締役CEO 大西 隆之氏のコメント

COFO Chair シリーズ商品ページ：https://cofochair.jp/

このたび弊社では、東京都中央区銀座五丁目の「日総26 銀座ビル」内に自社で運営するシェアオフィスにて、試験的に設けたハイエンド向け特別フロアに「COFOチェアプレミアム（ホワイト／グレー）」を導入いたしました。



COFOチェアとの出会いは、私自身が約10年にわたり活動していた米国カリフォルニアから東京に拠点を移すにあたり、それまで長年愛用していたHuman Scale社のフリーダムチェアが国内では入手しづらく、代替製品を探していたことに端を発します。その際、日本のスタートアップ企業が手がけるワークチェアということで強い関心を抱いたのがきっかけでした。



現在、廉価な量販品から高価格帯の名作チェアまで幅広い選択肢がありますが、COFOチェアプレミアムは、ハイエンドな機能性とデザイン性を有しながら法人利用において十分な経済合理性を兼ね備えており、ワークチェア市場において新たなカテゴリを切り拓く革新的な存在だと感じています。



私たち日総ビルディングは、「はたらく時間をもっと豊かに」というビジョンのもと、シェアオフィスの運営を通じて、ワーカーの知的生産性と創造性の向上を追求しています。その中で、お客さまが最も長く身体を預けるワークチェアの品質は非常に重要な要素となります。実際にCOFOチェアプレミアムをお使いいただいたお客さまからは非常に高いご評価をいただいており、今回のCOFOチェアプレミアムの導入は、私たちの顧客ロイルティを高める重要且つ価値ある選択であったと確信しております。

◼️「COFO Chair シリーズ」 について

COFO Chairシリーズは、応援購入サイト「Makuake」で同カテゴリー歴代No.1の売上実績があるだけでなく、同サイトで最も選ばれているチェアとしても人気のシリーズ。また、個人向けには累計出荷台数10万台を突破しており、デスクワーク環境を理想に近づけたいユーザーの方に広く受け入れられている。



◼️法人導入について

COFO Chairシリーズは販売から約3年で累計1300社を超える法人に導入実績があり、その中でも、「COFO Chair Pro」が特に人気の商品となっている。COFOでは、COFO Chairシリーズだけではなく、COFO Deskシリーズや、COFO Monitor Armシリーズも法人向けに実績があり、社内利用目的であれば、株式会社COFOの法人担当を通して導入の相談が可能。



COFO法人問い合わせ先：https://cofo.jp/pages/contact-business



＜日総ビルディング株式会社 会社概要＞

社名：日総ビルディング株式会社

代表者：大西隆之

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-12 日総26 銀座ビル 10階

事業内容：建物賃貸・管理業、建物の設計・監理、工事請負業、不動産仲介業、倉庫業

公式サイト：https://nisso-bldg.co.jp



＜COFOについて＞

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*自社調べ、2025年8月1日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランスの3カ国にて国際デザイン賞を受賞。



＜株式会社COFO会社概要＞

社名：株式会社COFO代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

COFO公式サイト：https://cofo.jp/



