ＮＸワンビシアーカイブズ「FIT大阪2025（金融国際情報技術展）」に出展（9/4・5グランフロント大阪）

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊　以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、日本金融通信社が主催する「FIT大阪2025（Financial Information Technology in OSAKA、金融国際情報技術展）」（会期：2025年9月4日(木)・5日(金)、会場：／グランフロント大阪）に出展いたします。



ＮＸワンビシアーカイブズのブースでは、住宅ローン手続きのデジタル化事例をはじめ、決算書のデータ共有及び自動抽出や、サードパーティ管理体制強化を支援するサービスなど、業務効率化やDX推進を支援する製品・サービスを展示しております。また、電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」（https://wan-sign.wanbishi.co.jp/）や、長期的にデータを整備・継承し、分散されたデータを資産へと変えるコンテンツ管理ストレージ「WAN-RECORD Plus」（https://www.wanbishi.co.jp/wan-record-plus/）、AI-OCR×BPOサービス、電子化サービスなどをご紹介いたします。実際の操作画面をご覧いただきながら、操作性や特徴を分かりやすくご説明いたします。お客様の課題を解決するDXソリューションをご提案いたします。



皆さまのご来場を心よりお待ちしております。



【出展概要】


名称　　　　：FIT大阪2025 金融国際情報技術展（Financial Information Technology in OSAKA）


会期　　　　：2025年9月4日(木)・5日(金)　2日間


開場時間　　：10：00～17：30


会場　　　　：グランフロント大阪（JR大阪駅北口直結）


出展区画　　：小間番号43


展示会詳細　：公式ホームページ（https://fit-osaka.nikkin.co.jp/）をご確認ください。


主催者　　　：日本金融通信社（ニッキン）



【ご来場方法】


金融機関（証券・保険・ノンバンクなども含む）及び、金融機関系列会社の方はご入場が自由


です。それ以外の方は、入場券が必要となります。ご注意下さい。入場券が必要な方は以下


問い合せ先までご連絡ください。



【会場内にてDXに関するセミナー開催いたします！！】




《お申し込みはこちら》 :
https://fit.nikkin.co.jp/seminar/2/6329

※事前予約が必要となります。


FITのサイトにログイン後、セミナー申込ページより申込が可能です。



＜セミナー概要＞


本講演では、ひろぎんホールディングス子会社の広島銀行における、お客様の利便性向上および行内事務の効率化を企図した住宅ローン業務刷新の取り組みについてご紹介します。


広島銀行では、手続きが複雑かつ時間がかかっていた従来の電子契約システムから、ＮＸワンビシアーカイブズの電子契約サービス「WAN-Sign」へ切り替えたことで、お客様と行員双方の事務負担が大幅に軽減され、年間約2,600時間の業務時間削減を実現しました。


今回は、住宅ローン電子契約システム切り替えの企画から電子契約サービスの業務への組


込みを含め、具体的にご説明します。



＜講演者＞


株式会社ひろぎんホールディングス


DX統括部　DX統括グループ　グループ長　大歳 直樹　氏


DX統括部　DX統括グループ　DX戦略室　平野 寿将　氏




【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】


商号　　：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ


URL　　：https://www.wanbishi.co.jp/


本社　　：東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズ オフィス


代表者　：高橋 豊


事業内容：データ・ソリューション事業


　　　　　保険代理店事業（生命保険・損害保険）



【本展示会に関するお問い合わせ】
株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ
デジタル事業推進部　マーケティング室
TEL:03-5425-5300
Email:marketing@wanbishi.co.jp