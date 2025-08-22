ザンビア郵政公社でビィ・フォアード公認エージェントのBFZ Trading Ltd（ザンビア）が専用フロアを開設

株式会社ビィ・フォアード

株式会社ビィ・フォアード（本社:東京都港区 代表取締役:山川博功 以下、当社)の公認エージェントであるBFZ Trading Ltd（ザンビア）が、2025年7月11日(金)に、アフリカ南部に位置するザンビア共和国の首都ルサカにあるザンビア郵政公社（以下、ザンポスト）のルサカ郵便局で、 BFZ Trading Ltd専用フロアを開設いたしました。

【今回の専用カウンター開設について】

従来は、郵便局の一部に中古車販売カウンターを設置して窓口対応を行っていましたが、今回は規模を拡大し、ルサカ郵便局の2階部分全体をBFZ Trading Ltd専用フロアとしてリニューアルし、専用カウンターを9窓口設置しました。また、これまでは窓口業務を郵便局のスタッフが兼務をしておりましたが、各窓口にBFZ Trading Ltdのスタッフを常駐させて対応を行います。今回は首都ルサカ（Lusaka）をはじめ、カブウェ（Kabwe）、ムクシ（Mkushi）、チパタ（Chipata）、リヴィングストン（Livingstone）、カサマ（Kasama）の6都市の支店で同時に専用カウンターを開設。将来的には全146支店で同様のサービスを展開を目指し、ザンビアのお客様がより安心して購入できる環境を整えてまいります。

【今後の取り組み】

今回リニューアルしたルサカの窓口では、現時点で中古車販売の手続きおよび同支店までの車両配送の手配をすることができます。今後は、ザンポストの全146支店に今回と同様の専用カウンターを設置し、地方部を含むザンビア全土での中古車販売の展開を目指します。さらに、日本への送金、通関、ナンバーの登録業務、車両配送サービスをワンストップで行え、よりザンビアのお客様が手軽に中古車を買えるよう、サービスの一元化を目指します。

今回設置された専用カウンター

ルサカ郵便局の外観ルサカ郵便局の専任スタッフ

【ザンビアでのこれまでの取り組み】

当社とザンポストは、2014年3月に中古車販売業務の代理店契約を締結し、当時ザンビア国内全82か所の郵便局のうち18か所で中古車販売業務を開始いたしました。港を持たない内陸国のザンビアでは、車両を受け取る際に、港のあるタンザニアや南アフリカなどから陸送を手配するか、国境を越えて港まで車を取りに行く必要があり、通関や陸送・受取の手配に高いハードルがありました。特に、地方部へのサービス網拡大が課題でしたが、全国に拠点のある郵便局を活用することで、課題を解決してきました。

ルサカへの陸送イメージ

【当社取締役 水山英一のコメント】

開設式典の冒頭で、当社取締役の水山英一は、「当社の公式エージェントであるBFZ Trading Ltdとザンポストとの新たなパートナーシップの誕生を、心よりうれしく思っております。今回の提携により、ザンビアのお客様一人ひとりに、革新的なサービス、魅力的なプロモーションをご提供し、そして何よりもビィ・フォアードの存在感を皆様に感じてもらえるよう、我々のサービスも強化したいと思っています。また、 BFZ Trading Ltdとの提携がザンビアのお客様にとって、より利用しやすいサービスと、利便性の向上にむけた新たな一歩となり、新たな雇用創出にも寄与することと確信しております。」と述べました。

【ザンビア技術科学事務次官 ブリリアント・ハビーンズ氏のコメント】

開設の式典で主賓を務めたザンビア技術科学省事務次官ブリリアント・ハビーンズ氏は、「自動車販売、融資、登録業務といったサービスを一元管理することで、国民の利便性と効率性を重視した統合サービス提供という政府公約を体現しており、ザンポストをはじめとするザンビアの事業者の電子商取引への参入拡大につながっている。この先見性のある官民パートナーシップは、他のサービス分野にも応用する価値がある。」と、述べました。

【ザンポスト会長 ビーン・シャドゥンカ・シユンバ氏のコメント】

ザンポスト会長ビーン・シャドゥンカ・シユンバ氏は「ザンポストは、郵便局にBFZ Trading Ltdの支店が開設されるという記念すべき機会に携われることを大変うれしく思います。今回の提携は2023年～2027年戦略計画のステークホルダーエンゲージメントの柱に概説されている内容を実現するものです。ザンポストは機会を創出し、顧客体験を向上させ、革新的なサービスをザンビア国民に提供する有意義な関係をビィ・フォアードと築いている。」と、述べました。

【ザンポスト郵政事業統括代理 リディア・シマカンド・ルボビア氏のコメント】

ザンポスト郵政事業統括代理 リディア・シマカンド・ルボビア氏は「今回の提携は、ザンビア国民の自動車購入、国際自動車サービスへのアクセス、そして郵便局との関わり方を一新する戦略的提携となる。また、今回の提携は2つの信頼できるブランド同士の強力な相乗効果を生み出し、プロセスを簡素化することで世界をより身近なものにし、日本のサービスとザンビアの人々との距離をより縮めることができるだろう。」と、述べました。

【ザンビア郵政公社について】

ザンビア郵政公社（別名ZamPost（ザンポスト））は、ザンビア政府が100％の株式を保有する国営企業で、ザンビアにおける郵便サービスの指定業者です。その歴史は1896年の誕生に遡り、1994年に現在の形となりました。

本社 ：ザンビア カッパーベルト州 ンドラ

郵便局の数 ：146支店

主な業務 ：郵便・宅配サービス・国内、国際送金、その他金融サービス

関連企業 ：Post Bus Company Limited、ZamPost Freight and Forwarding、

Zampost Travel and Tours

サイト ：https://www.zampost.com.zm

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ビィ・フォアード （英語表記：BE FORWARD CO.,LTD.）

創業 ：2004年（平成16年）3月10日

資本金 ：5,000万円

代表者 ：代表取締役 山川 博功

本社 ：〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階

従業員数 ：国内 279名

事業内容 ：中古自動車の販売及び輸出入、自動車用部品の販売及び輸出入、ECサイトの運営、

国際輸送サービス、その他

業績 ：売上高 1,180億円（2024年6月期） 世界販売台数 15.6万台（2024年6月期）

HP ：https://corporate.beforward.jp/company/

ECサイト：https://www.beforward.jp/