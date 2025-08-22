DAISOストアソングを歌って人気アイテムが当たるキャンペーンを開催
株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、株式会社エクシングが展開するスマートフォン向けJOYSOUND公式カラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」とのコラボレーション企画として「DAISO × JOYSOUNDコラボキャンペーン」を2025年8月22日（金）から9月30日（火）まで実施します。
本キャンペーンでは、DAISO店内で流れるストアソング「Happy Price Paradise（ハッピープライスパラダイス） -あるお店の物語」を、スマートフォンのアプリ「分析採点JOYSOUND」で歌唱し、指定のハッシュタグ「#ダイソー」「#分析採点JOYSOUND」と採点結果画面をＸ（旧Twitter）に投稿すると、抽選で合計10名様にDAISOセレクトの人気アイテムをプレゼントいたします。
大創産業は、全国の店舗に加え、SNSを通した新たなお客様との接点創出に取り組んでいます。ストアソングに耳を傾け、口ずさんでいただくことでDAISOブランドにより親しみを感じていただきたいとの願いを込め、今回のコラボレーションに至りました。今後もSNSキャンペーンや公式アカウントの運用などを通じて、DAISOの多彩な商品ラインナップとブランドの魅力を広くお届けしてまいります。
■キャンペーン概要
実施期間：2025年8月22日（金）11:00 ～ 9月30日（火）23:59
対象アプリ：分析採点JOYSOUND（iOS / Android）
参加方法：
１.「分析採点JOYSOUND」をインストール（こちらからhttps://www.joysound.com/web/s/mobile/bsj）
２.JOYSOUND公式X（旧Twitter）アカウントをフォロー
３.「Happy Price Paradise（ハッピープライスパラダイス） -あるお店の物語」を採点モードONで歌唱
４.採点結果画面の「シェア」ボタンから「#ダイソー」「#分析採点JOYSOUND」をつけてX（旧Twitter）に投稿
景品：DAISOがセレクトした人気のスマホ用品や最新グッズ（10名様）
■会社概要
会社名：株式会社大創産業
代表者：代表取締役社長 矢野靖二
所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号
設立：1977年12月
資本金：27億円
店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）
売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年３月～2025年2月末）
■関連リンク
大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/
【一般のお客様からのお問合せ先】
株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact