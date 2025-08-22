「いきなり不倫祭り」、DMM TVにて8月12日(火) より配信開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「いきなり不倫祭り」を、DMM TVにて2025年8月12日(火) より配信開始しましたことをお知らせいたします。

配信作品について

いきなり不倫祭り

あらすじ：

モテない人生を歩み続けた主人公の正義は、やっとの思いで結婚できた妻歩実のことを

愛して愛してやまないでいる。そんな正義に突然モテ期がやってくる！

怪しげな占い師からブレスレットを貰い、それを装着した途端、モテ期に突入！

正義は、言い寄ってくる女性たちと関係を持ってしまう！

浮気が妻にバレると離婚されてしまう！と思った正義はなんとか妻に浮気を隠そうとする！

やがて、女性たちは正義を独占したくなり、自分のモノにしようと奪い合いバトル開戦

そして、ついに妻に浮気がバレてしまう、、、妻、正義に離婚を突きつけるのか！？、、、

※この物語はフィクションです。

配信URL：https://tv.dmm.com/shorts/detail/(http://tv.dmm.com/shorts/?season=27ygvdbk62an7rg6fqisss5jd)

製作著作：weavin

制作プロダクション：Minto Studio

制作協力：AIR-X

監督：川野 浩司

主なキャスト：皆瀬 翔、尾台 彩香、凛咲子、鮎川 桃果、山下りか、浅川 悠、範田 紗々、けーすけ、窪田 翔、麻木 貴仁

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/



会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/