「いきなり不倫祭り」、DMM TVにて8月12日(火) より配信開始
株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「いきなり不倫祭り」を、DMM TVにて2025年8月12日(火) より配信開始しましたことをお知らせいたします。
配信作品について
いきなり不倫祭り
あらすじ：
モテない人生を歩み続けた主人公の正義は、やっとの思いで結婚できた妻歩実のことを
愛して愛してやまないでいる。そんな正義に突然モテ期がやってくる！
怪しげな占い師からブレスレットを貰い、それを装着した途端、モテ期に突入！
正義は、言い寄ってくる女性たちと関係を持ってしまう！
浮気が妻にバレると離婚されてしまう！と思った正義はなんとか妻に浮気を隠そうとする！
やがて、女性たちは正義を独占したくなり、自分のモノにしようと奪い合いバトル開戦
そして、ついに妻に浮気がバレてしまう、、、妻、正義に離婚を突きつけるのか！？、、、
※この物語はフィクションです。
配信URL：https://tv.dmm.com/shorts/detail/(http://tv.dmm.com/shorts/?season=27ygvdbk62an7rg6fqisss5jd)
製作著作：weavin
制作プロダクション：Minto Studio
制作協力：AIR-X
監督：川野 浩司
主なキャスト：皆瀬 翔、尾台 彩香、凛咲子、鮎川 桃果、山下りか、浅川 悠、範田 紗々、けーすけ、窪田 翔、麻木 貴仁
株式会社Mintoについて
Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。
ショートドラマスタジオ特設ページ
https://mintoshortdrama.wraptas.site/
会社概要
会社名：株式会社Minto
設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）
所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
資本金：1億円
役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博
HP： https://minto-inc.jp/
お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/