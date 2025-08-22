M&Aを起点に企業の非連続的な成長の実現を支援する株式会社ジャパンM&Aインキュベーションへリードインベスターとして出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する「グローバル・ブレイン9号ファンド」は、M&Aを起点に企業の非連続的な成長の実現を支援する株式会社ジャパンM&Aインキュベーション（本社：東京都港区 / 以下、JMAI）へリードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。

日本のM&A市場は件数・金額ともに過去最高を更新し続けており、事業承継ニーズだけでなく、スタートアップのEXITや大企業・中堅企業による成長戦略としてのM&Aなど、市場構造に変化が起きている状況です。JMAIは、まさにその変化の中心である中小M&Aにおいて、FAや仲介にとどまらず、戦略構築からPMIまでを一気通貫で支援しています。同社は今回の資金調達を機に、プロフェッショナルファーム人材の持つ高度かつ属人的な知見をAIで集約し、誰もがアクセスできるプラットフォームを構築することでスタートアップのM&A支援を一層強化する方針です。

グローバル・ブレインは、JMAIが事業を展開する魅力的な市場環境と戦略コンサル・投資銀行・PEなどで経験を積んだ卓越した経営陣を兼ね備えている点を評価し、出資を決定いたしました。同社の今後のさらなる成長に向けて支援を行ってまいります。

■JMAIについて

会社名 株式会社ジャパンM&Aインキュベーション

所在地 東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー19階

代表者 由良 匠、坂本 拓馬

設立日 2024年5月

事業内容 １. 戦略コンサルティング：中計/ポートフォリオ戦略、BDD、PMI等

２. M&AのFA、仲介

３. 経営人材紹介

URL https://jmai.co.jp

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com