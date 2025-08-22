広域渋谷圏におけるスタートアップ共創施設コミュニティスペース「GUILD VALLEY」をグランドオープン

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明）は、保有する二葉ビル（東京都渋谷区）の1階に、スタートアップ支援の拠点となるコミュニティスペース「GUILD VALLEY（ギルドバレー）」を2025年8月22日(金)にグランドオープンしたことをお知らせいたします。

GUILD VALLEYは、広域渋谷圏※のスタートアップ同士の連携を促進するコミュニティスペースであり、財務・法務・人事など、あらゆるスタートアップが共通して抱える悩み事を共有し課題解決を図る環境をつくります。また、ベンチャーキャピタル（以下「VC」）、大手企業などのスタートアップを支援する「GUILDサポーター」や行政機関、学術機関などが、事業拡大や実務についての助言やイベントの開催などを行います。

※ 広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定めた、渋谷駅から半径約2.5km 圏内のエリア。

■「GUILD VALLEY」とは

GUILD VALLEYとは、東急不動産が出資及び事業連携を行うスタートアップに向けたコミュニティスペースです。コワーキングスペースやスタートアップ各社が開催するイベント会場としての活用はもちろん、同じ成長フェーズや課題を持つスタートアップ同士の情報交換や、支援を行うGUILDサポーターとの交流を通じて、協業や連携の機会が生まれ続ける場所をめざしていきます。

GUILD VALLEYは昨年から試験的に運用を開始し、審査を経た有望なスタートアップが43社会員登録をしており（※2025年８月時点）、今後も会員数を拡大していきます。広域渋谷圏という日本屈指のカルチャー・ビジネスの集積地において、スタートアップがより成長し、国内外で事業を拡大していくためのプラットフォームとしての役割を担っていきます。

「GUILD VALLEY」は、東急不動産が展開するスタートアップ向けスモールオフィスの「GUILD」シリーズをアップデートした新たなコミュニティスペースです。GUILDは、スタートアップ支援の一環として、2018年から展開しているオフィスブランドで、コワーキングスペースからの独立や、新たに渋谷への進出を希望するスタートアップの需要に応えています。

広域渋谷圏には数多くのスタートアップが集積し、また大手企業との連携や来街者等へのマーケティングが行いやすい場所として、オフィスを構えるメリットを実際に体感いただいています。

▼イベント実施例

プレオープン期間中には、代替卵などのプラントベース食品を展開するスタートアップ企業「UMAMI UNITED JAPAN 株式会社」による発案で、シンガポールの食品・飲食経営者団体を日本へ招き、フードテックスタートアップを集め日本の食のトレンドや技術を知っていただくイベントを実施しました。

UMAMI UNITED JAPAN 株式会社 コメント

▼CEO 山崎 寛斗(ひろと) 氏

渋谷というアクセス抜群の立地に加え、「GUILD VALLEY」の豊かなネットワークによって、業界や企業の垣根を越えた出会いや連携が日常的に生まれています。海外ゲストとの商談やイベントにも最適な場で、私たちもオフサイトミーティングなど幅広く活用しています。「世界に通用するスタートアップ輩出」というミッションに共感し、今後も海外とのハブとして積極的に活用していきたいと考えています。

▼HRPRマネージャー 安藤 由佳 氏

スタートアップにとって、限られた資金や人的リソースの中で走り続けることは、刺激的である一方、シビアな一面も存在します。社内ミーティングやワークスペースにとどまらず、新たなつながりを生む交流の場として活用できることは、挑戦を支えるエコシステムの一部であり、同志たちから得られる気づきや刺激も、この場所の大きな魅力のひとつです。

また、「困ったときにまず相談してみよう」と思えるような伴走者がいることも、スタートアップにとって大きな財産です。今後も「GUILD VALLEY」が、スタートアップの可能性を広げるビジネスハブとして進化し続けることを願うとともに、私たちもその一員として、共に成長していきたいと考えています。

■スタートアップを支える「GUILDサポーター」

本施設のグランドオープンに伴い、会員スタートアップの成長を多面的に支援する「GUILDサポーター」を募集します。GUILDサポーターは、スタートアップ各社の財務・法務・人事といった実務に関する相談をはじめ、ピッチを含むイベントや勉強会の開催などを通じてスタートアップの成長支援に関わり、多面的なサポートを実施します。プレオープン期間中から、VC、事業会社など15社が参画し、スタートアップとの事業連携や出資、協業の機会を求めて活発な活動が始まっています。

東急不動産が提案する会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」を運営するライフ＆ワークデザイン株式会社もサポーターとなり、ビジネスエアポートに入居するスタートアップとの連携等をめざします。

※ GUILDサポーターへの加入をご検討の方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://guild-startup.com/

■東急不動産のスタートアップ支援の取り組み

東急不動産は、広域渋谷圏のまちづくりにおいて、新産業や最先端の事業創出を通じたエリア価値及びにぎわい向上をめざし、スタートアップ共創に関する取り組みを行っています。スタートアップの成長段階に合わせた場所の提供や継続的な出資サポート、産官学の様々なプレイヤーとの連携機会を創出し、新たな産業創出の促進を図っています。

直近では、大型複合施設である「渋谷サクラステージ」において、国内外のディープテック領域のスタートアップに対し、専門的なアドバイスや支援を行うグローバルなコミュニティ拠点「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA」のプログラム提供を今年6月に開始し、また、10月には世界トップクラスの海外大学や研究者との連携を視野に入れた、日本のアントレプレナーシップを育む「TECH-Tokyo」の開業を予定しています。

広域渋谷圏において様々な方法でスタートアップを支援し、スタートアップエコシステムの構築を加速してまいります。

■施設概要

名称：GUILD VALLEY

場所：東京都渋谷区道玄坂一丁目16-6 二葉ビル 1階

開業日：2025年8月22日（金）

運営：株式会社ヒトカラメディア

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約2.5kmのエリアを広域渋谷圏とし注力しています。「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

LIFE LAND SHIBUYA HP：

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくりHP：

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html