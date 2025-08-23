東京・蔵前のカヌレとのペアリングスイーツ専門店「KURAMAE CANNELE CAFE」、季節限定でバナナを楽しむイギリス発祥の伝統スイーツ「バノフィーパイ」登場
東京・蔵前にあるカヌレとのペアリングスイーツ専門店「KURAMAE CANNELE CAFE（クラマエカヌレカフェ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、8月22日（金）から季節限定で、「バノフィーパイ」を販売します。
沖縄県にあるマルエスファームが生産した希少な「アップルバナナ」を使用したイギリス発祥のバノフィーパイ。プレミアムなカヌレと一緒にお召し上がりください。
KURAMAE CANNELE Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele
焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼き立てカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンター（1階）と、”カヌレ専用卵”を使用したプレミアムカヌレ「グランカヌレ」とペアリングしたスイーツを提供するカフェ「KURAMAE CANNELE CAFE」（2階）を展開しています。
https://www.kuramae-cannele.jp
■希少な「アップルバナナ」を使用したイギリス発祥の伝統スイーツ
バノフィーパイとは、”バナナ”と生クリームを砂糖とともに煮詰めたキャラメルのような風味のソース”トフィー”で作るイギリス発祥の伝統スイーツです。
KURAMAE CANNELEでは、タルト生地にココナッツ、トフィーにはパッションフルーツを加え軽やかに仕上げました。
まだ暑さの残る夏の終わり、秋の気配も感じ始めるこの季節におすすめの一品です。
バナナは沖縄県にあるマルエスファームが生産した希少な品種「アップルバナナ」を使用しております。モチモチとした食感とアップルのような爽やかな香りが広がるバナナです。
自家製コーヒーアイスクリームとたっぷりのホイップクリームをのせて完成です。
イギリスでは紅茶と共に楽しまれることが多いバノフィーパイ。KURAMAE CANNELE CAFEでは、フレーバーティー 「アップルキャラメリゼ」 とのペアリングをおすすめしています。
焦がしキャラメルに、アップルやバニラの香りを重ねた甘く魅惑的な香りが、スイーツの後の余韻を一層華やかに彩ります。
一般的なバノフィーパイはタルトの形をしていますが、KURAMAE CANNELE CAFEプレミアムカヌレ「グランカヌレ」に乗せて食べやすいようパフェのような形にしました。紅茶と一緒にお召し上がりください。
■商品詳細
・商品名：沖縄アップルバナナのバノフィーパイ
・販売期間：2025年8月22日（金）から季節限定
・販売場所：「KURAMAE CANNELE CAFE」
※「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」での販売はございません。
・販売価格：1,780円（税込）
※数量限定商品です。予めご了承くださいませ
【店舗概要】
KURAMAE CANNELE CAFE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階
営業時間 : 平日 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / 土日祝 11:00～19:00 (L.O. 18:00)
定休日：月曜定休
カフェ席数：30席
KURAMAE CANNELE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階
営業時間 : 11:00～19:00
定休日：月曜定休
KURAMAE CANNELE エキュート上野店
所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」
営業時間 : 月～木 10:00~20:00 / 金 10:00~21:00 / 土日祝 9:00~20:00
【会社概要】
会社名 :CLASSIC INC.
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205
事業内容 : 飲食店運営
https://classic-inc.jp