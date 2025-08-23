¡Ú´ä¼ê¸©»³ÅÄÄ®¡Û¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥á¥ó¥Þ¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¡×¤òMakuake¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó https://yamadabihan.jp/ ¡Ê´ä¼ê¸©²¼ÊÄ°Ë·´»³ÅÄÄ® ÂåÉ½¼èÄùÌò ´ÖÀ¥·ÄÂ¢¡Ë¤Ï¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¥á¥ó¥ÞÅ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌç https://menma.jp/ ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼«¼ÒÈÎÇä¤ÎÆÈ¼«¤Î´Å¤¤É÷Ì£¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
https://www.makuake.com/project/yamadamenma/
¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ »³ÅÄ¤Î¾ßÌý ÂäÌ£¡£Âä¤Î»Ý¤ß¤È»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¤ÇÏÆÌò¤òÄ¶¤¨¤¿¼çÌòµé¥á¥ó¥Þ¡£
±þ±ç¹ØÆþ¤·¤¿»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂçÌç¤È¥Ù¥¢¥ì¥ó¾úÂ¤½ê¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Óー¥ë¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¡×¤ä¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¢¥ì¥ó¾úÂ¤½êÀ½Â¤¤Î¡Ö¥ª¥é¥ó¥ÀÅç¥Óー¥ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¡¢´ä¼ê¸©Æâ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥á¥ó¥Þ¤È¥Óー¥ë¤È»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¤Î¥ê¥¿ー¥ó¡Ê¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¡Ë
ÈþÌ£¤·¤¤¥á¥ó¥Þºî¤ê°ì¶Ú¡¦Ï·ÊÞ¤Î¥á¥ó¥Þ¸·Áª¤·¤¿ºàÎÁ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢´°Á´È¯¹Ú¸¶ÎÁ¡¢ÉºÇòºÞÉÔ»ÈÍÑ¡¢¹ñÆâ²Ã¹©¡ª*
ÂçÌç¤Ï1953Ç¯¤ËÌ£ÉÕ¤±¥á¥ó¥Þ¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥á¥ó¥Þ¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¤ò»ºÃÏ¤«¤éÄ¾ÀÜÇã¤¤ÉÕ¤±¡¢ÎÉ¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤òÏ·ÊÞ¤Îµ»½Ñ¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¸¶ºàÎÁ¤Î¥á¥ó¥Þ¤ÏÂæÏÑÀ½Â¤¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÀ¹²¬¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¥á¥ó¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«
À¹²¬¤Î¥Ù¥¢¥ì¥ó¾úÂ¤½ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Óー¥ë¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Ë¤â¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÏÆÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ó¥Þ¤òÌ£¤ï¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Makuake¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¡¢¥«¥ó¥¿¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð
³¤¤ÎÄ®¡¢»³ÅÄÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ó¥Þ¤Ïµû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¥Óー¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂäÌ£¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤Î¥³¥¯
¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖÂäÌ£¡×¤ËÁ´¹ñ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë´ä¼ê¸©»³ÅÄÄ®¤Î´Å¸ý¾ßÌý¡¢¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¥³¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
Âä¤Î»Ý¤ß¡ß¤¢¤Þ～¤¤»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¤Ç¤â¤Ã¤È¡ª¤ª¼ò¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¥á¥ó¥Þ¤Ë
À¹²¬¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÂçÌç¡×¤È¡¢¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×°Û¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤´ä¼ê¤ÎÌ£¤¬ÃÂÀ¸
¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥á¥ó¥Þ¤È¡¢¶Ë¾å¤Î»Ý¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿ÂäÌ£¤ÈÀäÌ¯¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥á¥ó¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤Î²ÄÇ½À¤È´ä¼ê¤Î¡ÖÃÏ°èÏ¢·È·¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡üMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸
¢£¹¾¸Í»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼ç¤ËÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¾¦¤¤¤ò¹Ô¤¦¡¢¡Ö¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
¤Ó¤Ï¤ó¤Ï´ä¼ê¸©±è´ß¤ÎÆîËÌ¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë»³ÅÄÄ®¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¼ï»ö¶È¤ò±Ä¤à´ë¶È¡£¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ó¤Ï¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¶¯¤¤´ÅÌ£¤Î¾ßÌý¤ÇÃÏ¸µ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñ¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ó¤Ï¤ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¢©028-1332 ´ä¼ê¸©²¼ÊÄ°Ë·´»³ÅÄÄ®Ãæ±ûÄ®195-5
tel 0193-82-3314
https://yamadabihan.jp/
Ã´Åö¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ´ÖÀ¥·ÄÂ¢