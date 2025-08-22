【イベント案内】エンベデッド デザイン・イン・フォーラム ー「ADF大阪 2025」 開催

アドバンテック株式会社

アドバンテック株式会社は、2025年9月19日（金）、大阪・梅田にて「アドバンテック エンベデッド・デザイン・イン・フォーラム 2025（以下、ADF大阪 2025）」を開催いたします。

ADF大阪 2025では、7月、東京で開催しました弊社主催のイベント「Edge.AI Day Japn 2025(https://www.advantech.com/ja-jp/resources/news/edga-ai-day2025)」の中から、エッジAIおよび組込み市場に特化した製品・技術を厳選してご紹介するものです。

当日は、インテル、AMD、NVIDIA、NXP、Qualcomm、Hailo(五十音順)、業界を牽引する半導体企業による最新のテクノロジー講演に加え、パートナー企業によるAIアプリケーション開発事例の紹介を予定しております。さらに、大阪会場ではアドバンテック初の試みとして、AIプログラミングのワークショップも開催いたします。

“エッジAI”を活用したビジネスの加速に向けて、最先端の情報と実践的な知見をお届けする本イベントにぜひご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げてます。

イベント概要

【日時】

2025年9月19日(金) 11:00 - 17:30 *受付開始 11:00～



- 展示・デモ 11:00 ～ 17:45- 講 演 13:00 ～ 17:30- ワークショップ 13:30 ～ 14:30、15:30 ～ 16:30- 懇 親 会 17:45 ～ 19:15

【会場】

TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前 4階(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-osaka-ekimae/?ctid=ad_msa_kk0101)

住所：大阪府 大阪市北区 曽根崎新地2丁目3-21 Axビル

【主催】

アドバンテック株式会社

参加方法

ご登録の上、ご参加ください。

本イベントは無料です

事前登録サイト :https://advantech.seminarone.com/ADF-Osaka-2025/event

※本イベントは産業向けコンピュータなどの採用を検討されている法人様向けのイベントです。個人の方、同業・競合企業様のご来場はお断りさせて頂く場合がございます。

※講演のタイトルなど一部内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※主催者の都合により、開催が中止または、内容が変更になる場合がございます。

展示・デモ

エッジAIソリューションを中心に、組込み市場にフォーカスした産業向け製品の展示とデモをご用意しました。

また、アドバンテックは、国内に開発・生産工場を構えており、サービスとものづくりを提供しています。AIプラットフォームの組込み技術に関する課題などのご相談も承っています。

講演

※ 講演のタイトルなど一部内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご登壇 パートナー様

ワークショップ

AIアプリケーションの開発に興味がある方を対象とした、初級～中級向けのワークショップを開催します。1人1台のエッジAIパソコンで、OpneVINOやHailo-8のAIプログラミングを行います。

- 1回目：13:30-14:30 ※定員4名- 2回目：15:30-16:30 ※定員4名

[応募条件] 開発の方に限らず、1つでも該当項目があればOK です

☑ ディープラーニングの基礎知識がある

☑ Ubuntu / Linux の基礎的操作ができる

☑ Python 3 を触ったことがある

☑ Docker を知っている

☑ ディープラーニングコードを触ったことがある

* どちらの会も同じ内容のプログラムです。

* ワークショップの応募締め切りは、9月10日(水)23:59までです。

* 9月12日(金)に参加可否のご連絡をします。応募者多数の場合は抽選となります。

懇親会

講演終了後、懇親会を行います。

豪華？景品があたるゲーム大会をもございますので、ぜひ最後までご参加ください。

以上、多くの皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

事前登録サイト :https://advantech.seminarone.com/ADF-Osaka-2025/event