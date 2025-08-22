愛知県豊橋市障害福祉サービス事業所フェアにアイエスエフネットベネフィットが出展いたしました

株式会社アイエスエフネット

一般社団法人アイエスエフネットベネフィット（拠点：東京都港区、代表理事：渡邉幸義、以下アイエスエフネットベネフィット）は、2025年8月9日（土）に愛知県豊橋市で開催された「第10回 豊橋市内障害福祉サービス事業所フェア」に出展し、障がい者就労支援事業についてご紹介しました。

◆「障害福祉サービス事業所フェア」について

本フェアは、特別支援学校に通う生徒やそのご家族、また、障害福祉サービスに関心のある方を対象として、「障害福祉サービスの種別」「事業所ごとの特色」などを知っていただくことを目的としています。

イベント当日は、愛知県豊橋市内の通所系障がい福祉サービス事業所が一堂に会し、各ブースを設けて事業所のご案内を行いました。

アイエスエフネットベネフィットは本イベントで、障がい者支援事業サービスの特色や障がい者の一般就労に向けた、就労支援サポートについて詳しくご紹介いたしました。

◆当法人ブースの様子

当日は多くの方がブースにお越しになり、職員と意見交換を行いました。対話を通じて、障がい者支援事業や一般就労に向けた支援内容についてご説明し、参加者の理解を深めていただきました。

参加者からは「実際の就労支援の内容がよくわかった」「今後の働き方の参考になった」といった声が寄せられ、具体的な支援や日中活動に関する相談も活発に行われました。

◆法定雇用率の引き上げと現状について

障害者雇用促進法に基づき、2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7％に引き上げられます。これにより、企業における障がい者雇用の推進や配慮が一層重要となります。

当法人では、法定雇用率引き上げを背景に、障がい者が長く働ける環境づくりを支援する「チャレンジド総合定着コンサルティング」サービスを提供しています。就労に関する課題や教育方法について、お客さまに最適なご提案を行っています。

サービス詳細はこちら：https://www.isfnet-services.com/fdm

◆一般社団法人アイエスエフネットベネフィットについて

アイエスエフネットベネフィットは、障がい者が将来的に企業へ就労するための訓練や就労機会をつくる事業を行っています。また、グループホームを運営し、障がい者の暮らしを支え、地域での自立を目指しています。支援員が利用者にあったペースで就労に向けて一人ひとりをしっかりとサポートしています。

アイエスエフネットベネフィットHP：https://www.isfnetbenefit.com/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。