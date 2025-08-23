ニコニコで「邪道魔法少女」祭り開催！ シリーズ5作品が8/22よりプレミアム会員限定で見放題に OP映像6時間ループの耐久生放送も実施

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコチャンネル」にて、2025年8月22日（金）より、「邪道魔法少女」シリーズアニメ特集企画として、『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて』『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ』『撲殺天使ドクロちゃん』『撲殺天使ドクロちゃん２』『大魔法峠』の5作品を、ニコニコプレミアム会員（月額790円・税込）限定の見放題作品として配信します。

さらに、8月26日（火）から8月28日（木）の3日間は、「ニコニコ生放送」で、『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて』『撲殺天使ドクロちゃん』『大魔法峠』のオープニング映像を、6時間連続で繰り返し放送する耐久無料生放送を実施します。

「邪道魔法少女」は、従来の魔法少女が持つ明るく純真なキャラクターやストーリーとは対照的に、悪魔的で破天荒なキャラクターやハチャメチャなストーリーが展開される作品を指し、ニコニコでも人気のあるジャンルです。

8月26日（火）から8月28日（木）に「ニコニコ生放送」で実施するオープニング映像耐久放送の中では、放送中のどこかでで各作品の第1話本編を配信予定です。放送タイミングや回数はシークレットとなっており、ニコニコならではのコメントとともに6時間に及ぶ耐久生放送を楽しめます。

┃配信作品概要

■『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて』

作品URL：https://ch.nicovideo.jp/ch2620614

作品ストーリー：

中原小麦は弱小芸能プロダクションに所属するコスプレアイドル。

彼女はわくちん界からやってきたムギまるに渡された魔法のバトンで、魔法少女まじかるナース小麦に変身。

人間界で騒動を起こすウイルスの親玉あんぐら～を捕えるため、

その手先であるまじかるメイドこよりと、街中を巻き込む大迷惑バトルを繰り広げる。

■『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ』

作品URL：https://ch.nicovideo.jp/ch2620613

作品ストーリー：

街中で悪さを働くウイルスを退治するため、魔法のバトンでまじかるナースに変身するコスプレアイドル中原小麦。それを邪魔するまじかるメイドの正体は、クラスメイトで大親友の国分寺こより。実は彼女の中には、ウイルスの親玉あんぐら～が隠れていたのだった。二人の魔法少女の、最後の戦いの火蓋が切られる。

■『撲殺天使ドクロちゃん』『撲殺天使ドクロちゃん２』

作品URL：

1期：https://ch.nicovideo.jp/ch2649893

2期：https://ch.nicovideo.jp/ch2649894

作品ストーリー（1期・2期共通）：

ぴぴるぴるぴるぴぴるぴ～♪このご時世に怖いモノ知らずの撲殺天使、ドクロちゃんが大暴れ！！草壁桜は、聖ゲルニカ学園に通う平凡な14歳の男の子。しかしある日突然、彼の机の引き出しから、未来から来た天使、ドクロちゃんが現れた！ナイスバディで美少女なドクロちゃんには、なにかとゆーとトゲトゲ特製バットで桜くんを撲殺するという困ったクセが……

■『大魔法峠』

作品URL：https://ch.nicovideo.jp/ch2649892

作品ストーリー：

魔法の国から地上の学校に転校してきた田中ぷにえちゃんは、魔法よりも関節技が得意なとってもおちゃめなお姫様。もちろん目指すは天下布武。歯向かう相手は「肉体言語」（サブミッション）でおしおきよ！

┃ニコニコプレミアム会員見放題期間

各作品2025年8月22日（金）12:00～

※本リリース記載の見放題作品は、配信が予告なく終了となる場合がございます。

┃ニコニコ生放送 概要

■ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて OP耐久放送

放送日時：8月26日（火）19時00分～

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348506697

■撲殺天使ドクロちゃん OP耐久放送

放送日時：8月27日（水）19時00分～

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348506706

■大魔法峠 OP耐久放送

放送日時：8月28日（木）19時00分～

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348506709

※ニコニコ生放送は会員登録不要でどなたでも無料でご視聴頂けます。

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて』『ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ』：(C) STP・タツノコプロ／むぎむぎ団

『撲殺天使ドクロちゃん』『撲殺天使ドクロちゃん２』：(C)おかゆまさき/アスキー・メディアワークス/木工ボンド部

『大魔法峠』：(C)大和田秀樹・角川書店／「大魔法峠」製作委員会

