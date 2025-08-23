乃木坂46『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』の模様を「ABEMA PPV」にて2025年9月4日（木）より4日間にわたり生放送決定！8月23日（土）12時よりチケットを発売開始

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて乃木坂46『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』の模様を、2025年9月4日（木）より4日間にわたり生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを8月23日（土）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生配信が決定した乃木坂46『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』は、人気女性アイドルグループ・乃木坂46が毎年夏に開催する定番の全国ライブツアー。2025年7月5日（土）～9月7日（日）にかけて、北海道・静岡・大阪・宮城・福岡・香川・東京の全国7か所で全16公演を行います。毎年恒例となっている明治神宮野球場でのコンサート開催は今年で10年目を迎え、2014年の初開催以来、明治神宮野球場で単独コンサートを開催してきたのは、乃木坂46だけ。まさに、乃木坂46にとって聖地とも言える“神宮”でのツアーファイナル公演を、「ABEMA」にてお楽しみください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、8月23日（土）12時からチケットの販売（※1）を開始し、4,600円（税込）で視聴することができます。（※2）全国を駆け巡る“夏の風物詩”として人気の『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』。ファン必見のツアーを「ABEMA PPV」にてお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として400円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／乃木坂46『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025』生放送概要

▼出演者

乃木坂46

▼配信日時

【DAY1】2025年9月4日（木）18時開演 （放送開始17時～）

【DAY2】2025年9月5日（金）18時開演 （放送開始17時～）

【DAY3】2025年9月6日（土）18時開演 （放送開始17時～）

【DAY4】2025年9月7日（日）18時開演 （放送開始17時～）

▼リピート配信

【DAY1】2025年9月12日（金）19時開演 （放送開始18時～）

【DAY2】2025年9月13日（土）19時開演 （放送開始18時～）

【DAY3】2025年9月14日（日）19時開演 （放送開始18時～）

【DAY4】2025年9月15日（月・祝）19時開演 （放送開始18時～）

▼視聴料金

4,600円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円がかかります

▼販売期間

【DAY1】2025年8月23日（土）12時～2025年9月4日（木）21時

【DAY2】2025年8月23日（土）12時～2025年9月5日（金）21時

【DAY3】2025年8月23日（土）12時～2025年9月6日（土）21時

【DAY4】2025年8月23日（土）12時～2025年9月7日（日）21時

【リピートDAY1】2025年9月4日（木）21時～2025年9月12日（金）19時

【リピートDAY2】2025年9月5日（金）21時～2025年9月13日（土）19時

【リピートDAY3】2025年9月6日（土）21時～2025年9月14日（日）19時

【リピートDAY4】2025年9月7日（日）21時～2025年9月15日（月・祝）19時

▼放送URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/84cd9faf-3534-4bf6-8168-45e9f896756b

【DAY2】https://abema.tv/live-event/ddb9bc7d-a805-45cb-9ebe-547844bd75a1

【DAY3】https://abema.tv/live-event/d55d3348-e684-4014-8356-040267b4f594

【DAY4】https://abema.tv/live-event/9121f8e5-1c42-4347-9fbd-fffb767041f4

【リピートDAY1】https://abema.tv/live-event/7fd8e5b2-828a-4359-8ccf-efb30682ebf9

【リピートDAY2】https://abema.tv/live-event/067fa767-0c2e-4523-b893-d7c2cd399130

【リピートDAY3】https://abema.tv/live-event/b5502d58-23f0-475f-aba0-7001ed685d28

【リピートDAY4】https://abema.tv/live-event/9d0021b9-454e-48f1-9fd9-d0f1c562cb63

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。