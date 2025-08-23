i-dle、日本ツアー楽天チケット２次先行抽選受付が８月26日(火)18時より受付開始!!

写真拡大

VT CUBE JAPAN 株式会社


i-dle(読み：アイドゥル)がグループ初となる日本ツアーの楽天チケット2次先行抽選受付をスタートさせる。



本公演は、2025年10月4日(土)・10月5日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに、10月18日(土)・10月19日(日)に兵庫・GLION ARENA KOBEの２都市で開催される。



楽天チケット2次先行 (抽選)は、2025年8月26日(火)18時00分から9月1日(月)23時59分まで申し込みが可能。楽天チケット１次先行に続き多くの応募が予想される。


また、引き続きTrip.comを通じての海外向けチケット先行の申し込みも実施中。期間は8月5日(火)18時00分から９月10日(水)23時59分までとしていて、海外のファンもライブチケットの購入が可能となっている。



i-dleは、8月16日(土)、17(日)に日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」に出演し、来場した多くの観客に完璧なパフォーマンスを披露。10月３日にはi-dle JAPAN 1st EP 『i-dle』をリリース予定となっており、日本ツアー開催前から活発な日本活動を行う彼女達の活躍に今後も目が離せない。


【公演情報】


■公演タイトル


「i-dle first japan tour (仮称)」



■開催日時


埼玉・さいたまスーパーアリーナ


2025年10月４日（土）開場16:30 / 開演18:00


2025年10月５日（日）開場15:30 / 開演17:00



兵庫・GLION ARENA KOBE


2025年10月18日（土）開場17:00 / 開演18:00


2025年10月19日（日）開場16:00 / 開演17:00



■会場


埼玉・さいたまスーパーアリーナ


〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８
(https://www.saitama-arena.co.jp/)



兵庫・GLION ARENA KOBE


〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町２－１


(https://www.totteikobe.jp/)



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。


【チケット販売概要】


■チケット料金


一般チケット (全席指定)：14,300円(税込)



■チケットスケジュール


<楽天チケット2次先行 (抽選)>


受付期間：2025年8月26日(火) 18:00～2025年9月1日(月) 23:59


当落発表・入金期間：2025年９月5日(金) 18:00～2025年9月9日(火) 23:59



楽天チケット２次先行 (抽選)受付リンク：https://r-t.jp/i-dle



※楽天チケット２次先行(抽選)販売以降のチケット販売開始日・販売方法などの詳細は決まり次第、改めてご案内予定。



< Trip.com海外チケット販売ページ (Trip.com Group Priority Booking Page)>


[Trip.com Group Priority Booking]


Trip.com Group Priority Booking Period: 5 Aug 2025 18:00 (JST) ~ 10 Sep 2025 23:59 (JST)



[Saitama Super Arena, Show Date: 4-5 Oct 2025]


Trip.com (International Users) Booking Link: https://hk.trip.com/t/idlejapan2025-saitama



Ctrip (Mainland Chinese Users) Booking Link: https://sdp.ctrip.com/?aSxhvP2CAFF



[Glion Arena Kobe, Show Date: 18-19 Oct 2025]


Trip.com (International Users) Booking Link: https://hk.trip.com/t/idlejapan2025-kobe



Ctrip (Mainland Chinese Users) Booking Link: https://sdp.ctrip.com/?lJ7HicF23C8



主催：VT CUBE JAPAN株式会社


企画・制作：CUBE ENTERTAINMENT / VT CUBE JAPAN株式会社


制作協力：株式会社ワーナーミュージック・ジャパン /


株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ / 株式会社THE STAR JAPAN


運営：株式会社インタラクティブメディアミックス /


【埼玉】iTONY INTERNATIONAL / SOGO TOKYO　【神戸】キョードーグループ


■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE


https://i-dle.cubeent.co.jp



■i-dle JAPAN OFFICIAL X ACCOUNT


https://twitter.com/i_dle_JP



■i-dle JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「NEVERLAND JAPAN」


https://neverland-japan.com/



写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT