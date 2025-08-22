株式会社AVOCADO

「HARAKADO MEXICO FESTA 2025」開催のお知らせ

株式会社AVOCADO（MEXICAN GRILL AVOCADO）は、2025年9月13日（土）から15日（月・祝）の3日間、東急プラザ原宿「ハラカド」6階にて、「HARAKADO MEXICO FESTA 2025」を開催いたします。

本イベントは、メキシコの独立記念日（9月16日）に合わせて開催され、音楽・アート・グルメ・ワークショップなどを通じて、メキシコ文化の魅力を存分にご体感いただける3日間です。

今年はメキシコ大使館の後援のもと、コロナビール（AB InBev JAPAN合同会社）の協賛により「CORONA SUNSET HOUR」を実施予定。訪れるすべての皆さまに、ラテンの熱気と楽しさをお届けします。

【イベント概要】

イベント名： HARAKADO MEXICO FESTA 2025

開催日時： 2025年9月13日（土）～15日（月・祝） 11:00～23:00

会場： 東急プラザ原宿「ハラカド」6階 フードホール

主催： 株式会社AVOCADO（MEXICAN GRILL AVOCADO）

後援： 在日メキシコ大使館、東急プラザ原宿「ハラカド」

協賛： AB InBev JAPAN合同会社（コロナビール）

協力： アエロメヒコ航空、HISメキシコ法人

【イベント内容】

🌮 メキシコ料理 at AVOCADO（9/13～15）

会場内のMEXICAN GRILL AVOCADOでは、タコスやブリトーなどの本格メキシコ料理をご提供。フェスタ限定メニューも登場予定です。

🎺 マリアッチ演奏（9/13～15）

1日2回、メキシコの陽気な音楽で会場を盛り上げます。

※14:00～、16:30～の予定

🎧 ラテンDJパフォーマンス（9/13～15）

11:00～16:30、ラテンのリズムでフロアを彩ります。

🌇 CORONA SUNSET HOUR（コロナビール協賛・9/13～15）

17:00以降は、DJ＆アーティストによるライブ演出。夕暮れのハラカドで、ビールと音楽をお楽しみください。

フェイスペイント（9/13～15）

「死者の日」をテーマにしたモチーフでのフェイスペイント体験。

※13日・15日は11:00～20:00、14日は15:00～20:00で実施予定

🛍 メキシコ雑貨販売（9/13～15）

直輸入の民芸品やアクセサリーを揃えたポップアップショップを開催。

✍ ドクロ似顔絵（9/14・15）

「カラベラ（骸骨）」をモチーフにしたユニークな似顔絵コーナー。

シルクスクリーン体験（9/13～15）

コロナビールを3本ご購入いただいた方は、その場でTシャツやトートバッグのオリジナルプリント体験にご参加いただけます。

✈ メキシコ観光PRブース（9/13～15）

アエロメヒコ航空による、カンクンなど観光地のパンフレットを配布。HISによるメキシコ映像紹介。

【スペシャルディスプレイ】（掲示期間：9月2日～11月2日）

メキシコの街並みをイメージした装飾と、「死者の日」の祭壇（オフレンダ）を6階に設置。

写真映えする空間を演出し、SNSでのシェアにも最適です。

※祭壇（オフレンダ）は11月2日（日）まで常設予定。

【特典】

買い回り特典（※予定）

ハラカド6階の対象店舗で2店舗以上お買い物された方に、レシート提示でAVOCADOにて1ドリンクをサービス（各日先着50名様）。

【今後のご案内】

今後のイベント情報は、AVOCADOハラカド店のInstagramにて随時発信いたします。ぜひフォローして最新情報をチェックしてください！

https://www.instagram.com/avocado_harakado/

【お問い合わせ先】

株式会社AVOCADO

担当：芳野

TEL：070-5571-9192

Email：yoshino@mexican-avocado.com