「HARAKADO MEXICO FESTA 2025」開催のお知らせ
株式会社AVOCADO（MEXICAN GRILL AVOCADO）は、2025年9月13日（土）から15日（月・祝）の3日間、東急プラザ原宿「ハラカド」6階にて、「HARAKADO MEXICO FESTA 2025」を開催いたします。
本イベントは、メキシコの独立記念日（9月16日）に合わせて開催され、音楽・アート・グルメ・ワークショップなどを通じて、メキシコ文化の魅力を存分にご体感いただける3日間です。
今年はメキシコ大使館の後援のもと、コロナビール（AB InBev JAPAN合同会社）の協賛により「CORONA SUNSET HOUR」を実施予定。訪れるすべての皆さまに、ラテンの熱気と楽しさをお届けします。
【イベント概要】
イベント名： HARAKADO MEXICO FESTA 2025
開催日時： 2025年9月13日（土）～15日（月・祝） 11:00～23:00
会場： 東急プラザ原宿「ハラカド」6階 フードホール
主催： 株式会社AVOCADO（MEXICAN GRILL AVOCADO）
後援： 在日メキシコ大使館、東急プラザ原宿「ハラカド」
協賛： AB InBev JAPAN合同会社（コロナビール）
協力： アエロメヒコ航空、HISメキシコ法人
【イベント内容】
🌮 メキシコ料理 at AVOCADO（9/13～15）
会場内のMEXICAN GRILL AVOCADOでは、タコスやブリトーなどの本格メキシコ料理をご提供。フェスタ限定メニューも登場予定です。
🎺 マリアッチ演奏（9/13～15）
1日2回、メキシコの陽気な音楽で会場を盛り上げます。
※14:00～、16:30～の予定
🎧 ラテンDJパフォーマンス（9/13～15）
11:00～16:30、ラテンのリズムでフロアを彩ります。
🌇 CORONA SUNSET HOUR（コロナビール協賛・9/13～15）
17:00以降は、DJ＆アーティストによるライブ演出。夕暮れのハラカドで、ビールと音楽をお楽しみください。
フェイスペイント（9/13～15）
「死者の日」をテーマにしたモチーフでのフェイスペイント体験。
※13日・15日は11:00～20:00、14日は15:00～20:00で実施予定
🛍 メキシコ雑貨販売（9/13～15）
直輸入の民芸品やアクセサリーを揃えたポップアップショップを開催。
✍ ドクロ似顔絵（9/14・15）
「カラベラ（骸骨）」をモチーフにしたユニークな似顔絵コーナー。
シルクスクリーン体験（9/13～15）
コロナビールを3本ご購入いただいた方は、その場でTシャツやトートバッグのオリジナルプリント体験にご参加いただけます。
✈ メキシコ観光PRブース（9/13～15）
アエロメヒコ航空による、カンクンなど観光地のパンフレットを配布。HISによるメキシコ映像紹介。
【スペシャルディスプレイ】（掲示期間：9月2日～11月2日）
メキシコの街並みをイメージした装飾と、「死者の日」の祭壇（オフレンダ）を6階に設置。
写真映えする空間を演出し、SNSでのシェアにも最適です。
※祭壇（オフレンダ）は11月2日（日）まで常設予定。
【特典】
買い回り特典（※予定）
ハラカド6階の対象店舗で2店舗以上お買い物された方に、レシート提示でAVOCADOにて1ドリンクをサービス（各日先着50名様）。
【今後のご案内】
今後のイベント情報は、AVOCADOハラカド店のInstagramにて随時発信いたします。ぜひフォローして最新情報をチェックしてください！
https://www.instagram.com/avocado_harakado/
【お問い合わせ先】
株式会社AVOCADO
担当：芳野
TEL：070-5571-9192
Email：yoshino@mexican-avocado.com