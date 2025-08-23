NBAスター選手のフィギュアがランダムで当たる！「NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア」NBA Store Japanで販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、NBA選手のフィギュアがランダムで当たる「NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア」を、NBA公式オンラインストア（https://www.nbastore.jp/ja/、以下「NBA Store Japan」）にて販売を開始いたしました。

本商品は、ステフィン・カリー選手やジャ・モラント選手をはじめとするNBAスター選手19選手をラインナップ。全38種類のフィギュアのうち、2種類のスーパーレアにはチャンピオントロフィーが封入されています。どの選手が当たるかわからない“開封体験”とともに、コレクション性の高いアイテムとしてお楽しみいただけます。

さらに、第２弾となる「NBA Ballers Vol.2 シークレットフィギュア」につきましても、8月29日（金）よりNBA Store Japanでの販売を予定しています。シリーズを通じて、より多くのNBAスター選手のフィギュアをコレクションいただくことができます。

NBAファン必見の新コレクションを、この機会にぜひNBA Store Japanでお求めください。

商品概要

■NBABallers

商品名｜ NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア

価格｜ 2,499円（税込）

※画像はイメージです

■NBABallers

商品名｜【8月29日(金)発売】NBA Ballers Vol.２ シークレットフィギュア

価格｜ 2,499円（税込）

※画像はイメージです

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan