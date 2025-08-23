【悟空のきもち×SINN PURETE】お手入れ体験会を伊勢丹新宿ビューティーアポセカリーで開催！睡眠空間のための香りと予約の取れない悟空のきもちの手技をぜひ、ご体感ください。
『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、眠くない大人も寝せる手技が人気で現在7２万人超のキャンセル待ちを頂く「悟空のきもち」と年間約15万人を最高の眠りに導く知見で香りを共同開発し、睡眠空間のための究極のリラクゼーションフレグランスが誕生。コラボアイテムの発売を記念して、2025年8月27日(水)～9月2日(火)伊勢丹新宿ビューティーアポセカリーにて、お手入れ体験会を開催いたします。
【イベント概要】
シンピュルテ×悟空のきもちのコラボフレグランス発売を記念してヘッドスパリストによる悟空のきもちの施術を今回特別にシンピュルテアイテムと掛け合わせた形で実現。
体験会当日は〈シンピュルテ〉から新たに発売する悟空のきもちとコラボレーションした「マインドフルフレグランス ノンアルコール ドリームキャッチャー」の香りを纏った空間にてご体験いただけます。
ご自宅でも楽しめるように「マインドフルフレグランス ノンアルコール ドリームキャッチャー」を施術終了後お持ち帰りいただきます。
日時：8月27日(水)、8月28日(木)、8月29日(金)、8月30日(土)、8月31日(日)、
9月1日(月)、9月2日(火)
各日 １.午前10時10分～ ２.午前11時40分～ ３.午後2時40分～ ４.午後4時10分～
所要時間：約60分
定員：各回1名さま
参加費：15,000円
場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー
/ビューティーアポセカリー スパ
一般ご予約期間：8月23日(土)正午～9月1日(火)午後6時まで
ご予約はこちらから :
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02q259esc7m41.html
※先着順となりますのでお早めにご確認ください
※一般予約枠になりますので、先行予約期間で予約されなかった回が対象になります。
※ご参加は女性のお客さま限定とさせていただきます。
※お一人さま1回1枠の申込みとさせていただきます。複数回にわたっての申込みはご遠慮ください。
※キャンセルされる場合は、お手数ではございますがお電話にてご連絡をお願いいたします。
※満席後のキャンセル待ちの承りは出来かねますので、ご了承くださいませ。
※キャンセルが出ました際は、随時パスマーケットにてご予約の承りを再開させていただきます。
※フレグランス現品価格が施術料金に含まれています。
※諸般の事情によりイベントの内容が変更・中止になることがございます。
商品詳細
最高の睡眠体験で人気の悟空のきもち×脳波と香りの専門家シンピュルテが共同開発！
睡眠空間のための究極のリラクゼーションフレグランス。
ボディ＆ルームミスト
シン ピュルテ／マインドフル フレグランス ノンアルコール ドリームキャッチャー
100mL \4,280(税込)
シンピュルテの人気商品、空間や体に吹きかけるだけで、頭や心をリセットするマインドフルフレグランスから、悟空のきもちの年間約15万人を最高の眠りに導く知見をもとに香りを共同開発した、“睡眠空間” のための香りが誕生。
悟空のきもちとの共同開発ならではの、深部から解きほぐされていくような不思議な無重力感覚が味わえる、ライトシプレ調の香り。マインドフルネスを極め、極上の睡眠時間へ導きます。
香り
Dream Catcher / 夢守り
コンセプト：深いまどろみと静寂を保つ、夢守り
柔らかな泡が夜の静寂にじわじわと溶け込むように広がり、心を静かに整え、現実と夢の狭間のまどろみの世界へ誘います
トップは、ペアーや瑞々しくフルーティーな香りにピンクペッパーがアクセントとして香り、やがてまったりとした甘さを放つローズやジャスミンがミドルで広がります。ホワイトムスクやバニラの濃厚な甘さをスパイシーなシダーウッドの余韻が、眠りの森の入口を開きながら、心や脳を柔らかく解きほぐしていく。ライトシプレ調の香りが、まるで、宙を浮いているかのような夢心地気分を誘い、一日の疲労を癒すように睡眠空間を整え、上質な眠りへ導きます。
こんな人におすすめ
☑寝つきが悪い
☑目覚めがすっきりしない
☑寝ても寝ても眠たい
☑慢性的に疲れを感じてしまう
☑やる気がでない
使用方法
●ルームミストとして使用の場合：
寝室の空間や枕などに、３～４プッシュスプレーし、ゆっくりと深呼吸しながら心を落ち着け、香りをお楽しみください。就寝の 1 時間前に寝室の空間全体に３～４プッシュスプレーし、さらに就寝直前にスプレーする使い方もおすすめ。
●ボディミストとして使用の場合：
首や胸元などに２～３プッシュスプレーし、ゆっくりと深呼吸して香りをお楽しみください。
■ドリームキャッチャーの香りの共同開発について
悟空のきもち 代表 金田淳美さん
悟空のきもち 代表 金田 淳美
甘さと奥深いウッディの香りの融合が悟空のきもちが人気頂いている独自の睡眠感覚をいつでも、どこでも体験して頂けるようにしています。
ドリームキャッチャーの香りは、甘い香りとウッディな香りを掛け合わせた、落ち着きもありつつクセになるようなウッディ調に仕上げました。この香りを今後店舗にも取り入れていく予定ですが、さらなる絶頂睡眠の高みを目指せるのではないかと期待しています。
ご自宅での寝落ち体験はもちろん朝まで最高の睡眠を提供できるアイテムとして、ぜひ多くの方々に使っていただきたいです。
■悟空のきもちについて
悟空のきもち
日本初の頭のほぐし専門店として2008年京都に開店。ドライヘッドスパの最高技術、ヘッドマイスター店舗として大阪心斎橋、東京銀座、東京原宿神宮前に展開。「睡眠のエンターテイメント」をテーマに最高であることはもちろん睡眠に楽しさまでも追及。年々改良をつづける眠りへのこだわりは、「快楽の向こう側」と評価され人気が拡大。いまだかつてない睡眠を提供します。
➤ https://goku-nokimochi.com/(https://goku-nokimochi.com/)
■SINN PURETE（シンピュルテ）について
SINN PURETE（シンピュルテ）
SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。
香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。
美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。
➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア
https://sinnpurete.com/
➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/
➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/
➤ お客さまのお問い合わせ先
TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）