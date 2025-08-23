アイドルグループAppare!が約6年ぶりとなる新メンバーオーディション「The Next Stage 全力は、伝染する。」2025年8月29日(金)よりABEMAにて放送開始

Appare!「全力は、伝染する。」オーディション製作委員会

Appare!「全力は、伝染する。」オーディション製作委員会（株式会社PLAYYTE、ビクターエンタテインメント株式会社）は、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて、2025年8月29日（金）よりAppare!の新メンバーオーディションとグループの成長を目的としたプログラムの密着番組「The Next Stage～全力は、伝染する～」の放送を開始いたします。

初回放送に先駆け、2025年8月23日（土）には、番組公式サイトをオープンし、今後視聴者の皆様へコンテンツをお届けします。さらに同日、最新公式ビジュアルを公開いたします。

4月26日（土）より新メンバーオーディションの募集を始めたAppare!。新メンバーの募集は、2020年加入の橋本あみ以来、およそ6年ぶり。2025年7月に結成9周年を迎えたAppare!は、熱量の高い圧倒的なパフォーマンスと一体感のあるライブで支持を集めてきた女性アイドルグループ。「The Next Stage 全力は、伝染する。」は“全力は、伝染する。”というコンセプトのもと、次なるステージとなる横浜アリーナ、そしてアイドルとして更なる高みを目指す仲間を迎えるべく、様々なミッションが実施される。

人気グループの元メンバーやABEMA「今日、好きになりました。」参加メンバーなどが熱烈参戦

オーディションには、多くの応募が寄せられ、書類審査から最終審査まで約半年に及ぶ数々のミッションに挑み鎬を削ることとなる。そんな候補生の中には、すでにアイドルとして活躍していた経験のある人気グループの元メンバーやABEMAの大人気番組「今日、好きになりました。」シリーズの参加メンバーの姿も。参加者全員がアイドルとして新しい境地に立つべく、全身全霊で目の前のミッションに挑んでいく。一人一人の成長もあり、熱くも儚く、それでも力強く逞しい姿を見せてくれる全てのシーンが必見。

■放送概要

放送媒体：ABEMA SPECIAL 2 チャンネル、Appare!公式YouTube

放送開始：初回2025年8月29日（金）20:00～20:30

その後、毎週金曜日同時間帯に放送予定（全5話を予定） ※変更の可能性あり

＃1URL：YOUTUBE：@appare7277 https://www.youtube.com/@appare7277

ABEMA：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/8fycMpoGM7ix6T

制作：Appare!「全力は、伝染する。」オーディション製作委員会

番組公式サイト：https://appare-audition.jp/

■公式SNS

X：@official_appare（https://x.com/official_appare）

Instagram： @appare.official（https://www.instagram.com/appare.official/）

TikTok： @official_appare （https://www.tiktok.com/@official_appare）

YouTube： @appare7277 （https://www.youtube.com/@appare7277）