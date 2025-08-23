「靜甲・静岡スバルカップ争奪 第55回静岡県スポーツ少年団ソフトボール大会」開催

静岡スバル自動車株式会社

静岡スバル自動車株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役 取締役社長：野澤三典、以下「静岡スバル」）は、親会社である靜甲株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役 社長執行役員：鈴木孝典、以下「靜甲」）とともに、特定非営利活動法人静岡県ソフトボール協会（所在地：静岡県沼津市、会長：内海信明）・公益財団法人静岡県スポーツ少年団本部（所在地：静岡県静岡市、本部長：海野和雄）が主催する 「靜甲・静岡スバルカップ争奪 第55回静岡県スポーツ少年団ソフトボール大会2025」 へ今年も特別協賛いたします。地域に根差した企業として、スポーツの力を活用して地域活性化に貢献します。

◎第55回大会パンフレット

■大会概要：

◎期日 第1日目 令和7年8月30日（土）

午前9時00分 開会式（花束贈呈、感謝の手紙）

午前9時30分 ボール投げ対決、ソフトボールクリニック（靜甲）

午前11時00分 競技開始、始球式（靜甲）

第2日目 令和7年9月6日（土）

午前9時30分 競技開始

決勝戦（第3日目）令和7年9月20日（土）

男子の部 午前0時30分 競技開始、午後2時00分 表彰式（予定）

女子の部 午後3時00分 競技開始、午後16時30分 表彰式（予定）

※予備日 令和7年9月7日（日）、13日（土）、15日（月・祝）

◎会場 第1日目、2日目、予備日：島田市大井川緑地公園ソフトボールグラウンド

決勝戦：伊豆市天城ふるさと広場 天城ドーム（伊豆市上舩原）

◎参加チーム数 男子の部：25チーム、女子の部：5チーム （計470名）

◎共催 株式会社静岡朝日テレビ

◎後援 静岡県、静岡県教育委員会、公益財団法人静岡県スポーツ協会

島田市、島田市教育委員会、島田市スポーツ協会

◎特別協賛 靜甲株式会社、静岡スバル自動車株式会社

◎主管 （特非）静岡県ソフトボール協会島田支部・東部連絡会

■テレビ放送について：

男女決勝戦の様子は静岡朝日テレビマルチチャンネルにて放送

10月5日（日）10:00～（予定）

■開会式について

開会式には参加選手たちから静岡スバルへの花束贈呈と感謝の手紙の読みあげに加え、例年通り靜甲ソフトボール部によるソフトボールクリニックを開催します。また今年は、初の試みとして、全参加チーム代表によるボール投げ対決を開催します。選手たちに試合以外でも楽しんでもらえるプログラムです。

■特別協賛について：

第55回を数える本大会において、2003年に靜甲が、そして静岡スバルが特別協賛を始めて、今年で22年目を迎えます。

本大会は県内小学生ソフトボールチームにおいて集大成となる大会であり、決勝戦はソフトボールのメッカと言われる天城ドームで開催されます。靜甲と静岡スバルは、天城ドームを目指しソフトボールに打ち込む少年・少女を応援し、次世代の育成とスポーツを通じた豊かな社会づくりを支援します。

◎第54回大会の様子から

■靜甲ならびに静岡スバルについて：

静岡スバル自動車株式会社は昭和34年に設立され、その後昭和41年に旧清水市（現在の静岡市清水区）に本社を移転、スバル車販売業を60年以上行っています。子会社としてスウェーデン車ボルボを取り扱う「静岡ブイオート株式会社」、ドイツ車ポルシェを取り扱う「株式会社 PUREST」、電気自動車BYDを取り扱う「株式会社 Cool the Earth」があり、4社一体となって地域の皆さまのライフスタイルに合わせた幅広いサービスを提供しています。親会社である靜甲株式会社は、航空機部品製造の企業として旧清水市（同）に昭和14年に設立、現在は液体充填機などの製造販売を行う産業機械事業をはじめ、冷間鍛造事業、電機機器事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

関連会社として日本機械商事株式会社、株式会社エコノス・ジャパン、静岡自動車株式会社、エススタッフサービス株式会社、株式会社共和テックがあり、グループ全10社で地域社会と経済の活性化に寄与するべく邁進しています。

静岡スバル自動車株式会社

静岡スバル自動車株式会社 営業支援室 ブランド・広報戦略課 担当：山梨ルリ

電話：054-345-2132 メールアドレス：pr@shizuoka-subaru.co.jp