【＠Loppi・HMV限定】2025年8月27日(水)発売のStray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』発売記念オフラインイベント開催決定！さらに限定特典やさまざまなスペシャル企画も

株式会社ローソンエンタテインメント

特設ページ：https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)

このたび、2025年8月27日(水)に発売されるStray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』の発売を記念し、＠Loppi・HMV限定でサイン会やハイタッチ会などの発売記念オフラインイベント開催が決定いたしました！





期間中に、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』をご購入いただいた方へ、関東・関西の2会場で開催される発売記念オフラインイベントへ応募できるエントリーカードをお渡しいたします。

また、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』をご購入いただいた方には、ランダムでホログラム仕様のスペシャルフォトカードが含まれる【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカード Aをお渡しいたします！さらに、ご購入いただいた枚数につき、限定フォトカードがランダムで1枚必ず当たる「ラッキードローイベント」の実施も決定いたしました。どちらも【＠Loppi・HMV限定】の特別な絵柄となっていますので、お楽しみに！

さらに、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』をご購入いただいたローソンWEB会員の方に先着で「the music & movie master」Stray Kids特別号（全8種からランダム）をお渡しいたしますので、こちらもお見逃しなく！

そのほかにも、一部HMV店舗でのパネル展開催・抽選でのパネルプレゼント企画や、大型ディスプレイ展示の開催、全国のHMV店内でのStray Kidsパワープレイ放送など、スペシャルな企画が盛りだくさん！

この機会にぜひHMVをチェックいただき、一緒にStray Kidsのカムバックを盛り上げましょう！

【＠Loppi・HMV限定】Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』発売記念企画

１. Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念オフラインイベント

期間中に、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』をご購入いただいた方へ、発売記念オフラインイベントに応募できるエントリーカードをお渡しいたします。エントリーしご当選された方は、関東・関西の2会場で開催される発売記念オフラインイベントにご参加いただくことができます。

※すでにご予約済みの対象商品にもエントリーカードは付与されます。

※ご当選された方は、オフラインイベント当日にご本人確認を行いますので、公的身分証明書（写真付き）を必ずお持ちください。お持ちいただけない場合は参加をお断りいたします。

※顔写真付き以外の身分証明書は対象外となります。あらかじめご確認の上お申し込みください。

【＠Loppi・HMV限定】Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念オフラインイベント概要

＜会場・日程＞

関東某所／関西某所の2会場で開催予定

※開催会場・日時は後日発表させていただきます。

※参加方法・詳細は当選された方にご案内させていただきます。

※開催会場・日程は予定となり、変更となる可能性がございます。

＜イベント内容＞

・全員サイン会／60名様（各会場 30名様）

・個別サイン会／480名様（各会場につき、各メンバー30名様）

・全員ハイタッチ会／1,200名様（各会場 600名様）

・個別ハイタッチ会／8,000名様（各会場につき、各メンバー500名様）

・ユニットハイタッチ会／800名様（各会場につき、各ユニット100名様）

※各ユニットのメンバーの組み合わせは、以下をご確認ください。

ユニットA：バンチャン、アイエン

ユニットB：リノ、チャンビン

ユニットC：ヒョンジン、ハン

ユニットD：フィリックス、スンミン

・全員お見送り会／500名様（各会場 250名様）

※必ず特設ページにてご案内を全てご確認いただき、対象商品のご購入・エントリーをお願いいたします。

▶『KARMA』発売記念オフラインイベントエントリー方法や注意事項等の詳細は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

２. 【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカード

全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて、対象商品をご購入いただいた方に【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカードA（8種ランダムより1種）をお渡しいたします。また、【WITHMUU特典】フォトカード（8種よりランダム1種）付き商品も販売いたします。



さらに、@Loppi・HMV＆BOOKS onlineでは、先着で【＠Loppi・HMV限定特典】フォトカードB（8種ランダムより1種）付き商品も販売いたします。

※各特典ごとに対象商品が異なりますので、詳細をご確認のうえ、ご希望の対象カートよりお申し込みください。

■【＠Loppi・HMV限定特典】フォトカードA（8種ランダムより1種）（限定セルカＡ絵柄）

★＠Loppi・HMV限定絵柄★ランダムでホログラムのスペシャル仕様あり！

【販売店舗】

・全国のHMV店舗

・HMV&BOOKS online

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（ACCORDION VER.）（ランダムカバー・バージョン）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（COMPACT VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（SKZOO VER.）（ランダムカバー・バージョン）

※すでにご予約済の方は【＠Loppi・HMV限定特典】フォトカードA（8種ランダムより1種）（限定セルカＡ絵柄）が付与対象になります。

■【@Loppi・HMV＆BOOKS online限定特典】フォトカードB（8種ランダムより1種）（限定セルカＢ絵柄）

【販売店舗】

・HMV&BOOKS online

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（ACCORDION VER.）（ランダムカバー・バージョン）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（COMPACT VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（SKZOO VER.）（ランダムカバー・バージョン）

■【WITHMUU特典】フォトカード（8種よりランダム1種）

【販売店舗】

・全国のHMV店舗

・HMV&BOOKS online

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

＜注意事項＞

※特典はなくなり次第終了となります。

※複数点ご購入の場合は絵柄が重複する場合がございます。

▶各特典の対象商品・注意事項は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

３.Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念「ラッキードローイベント」

全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて、対象商品をご購入いただいた方に、限定フォトカードがランダムで1枚必ず当たる「ラッキードローイベント」を開催いたします。 HMV店舗でご購入の方は、絵柄A（全9種）、絵柄B（全9種）の2絵柄から選んで参加することができます。

【HMV限定】ラッキードロー特典 絵柄A

■フォトカードA（全9種・ランダム）

※＠Loppiでご購入の方は、ラッキードロー特典 絵柄A対象外となります。

【＠Loppi・HMV限定】ラッキードロー特典 絵柄B

■フォトカードB（全9種・ランダム）

・実施期間：商品入荷時～無くなり次第終了

※店舗により商品入荷時間が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

【販売場所】

・全国のHMV店舗

※HMV店舗でご購入の方は、絵柄A・絵柄Bどちらのラッキードローにご参加希望か、レジにてお選びください。

▶店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/list/

・HMV＆BOOKS online

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi

▶お申込み方法：https://www.hmv.co.jp/news/article/241115133/#loppi

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（ACCORDION VER.）（ランダムカバー・バージョン）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（COMPACT VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（SKZOO VER.）（ランダムカバー・バージョン）

※その他のバージョンはラッキードローイベント対象外となります。

※特典はなくなり次第終了となります。

▶その他詳細・注意事項は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

４.「the music & movie master」 Stray Kids 特別号

期間中に、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて対象商品をご購入いただいたローソンWEB会員の方に、先着で「the music & movie master」 Stray Kids特別号（全8種からランダム）をお渡しいたします。

※HMV＆BOOKS onlineにてご購入いただいたお客様には対象商品1点ご購入につき1部プレゼント

※HMV店頭では混雑が予想されますので、ローソンWEB会員の事前登録をお願いいたします。

・配布期間：商品販売次第配布開始

※配布開始は入荷状況に応じて店舗により異なりますので、予めご了承ください。

※予定枚数に達し次第配布終了

【配布店舗】

・全国のHMV店舗

・HMV&BOOKS online

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi



【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（ACCORDION VER.）（ランダムカバー・バージョン）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（COMPACT VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（SKZOO VER.）（ランダムカバー・バージョン）

※その他のバージョンは「the music & movie master特別号」の付与対象外となります。

▶その他詳細・注意事項は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

５. 全国のHMV20店舗でのパネル展開催＆パネルプレゼント企画

パネル展開催店舗で、Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER./ ACCORDION VER./ COMPACT VER./ SKZOO VER.）いずれかをご購入いただいた方から抽選で160名様に、展示パネルを後日プレゼントいたします。

・展示期間：2025年8月25日(月)～2025年9月15日(月・祝)

※実施期間は前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

▶パネル展示店舗・パネルプレゼント企画の詳細は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

６. 全国のHMV6店舗での大型ディスプレイ展示

全国のHMV6店舗で大型ディスプレイの展示を実施いたします。

・展示期間：2025年8月25日(月)～2025年9月15日(月・祝)

※HMV&BOOKS SHIBUYAのみ9月28日(日)まで展示予定となります。

※実施期間は前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

▶大型ディスプレイ展示店舗は、特設ページ(https://img.hmv.co.jp/cont/online/skzkarma/)をご確認ください。

７. 全国のHMV店内でStray Kidsパワープレイ

『KARMA』商品入荷以降、全国のHMV店内でStray Kidsをパワープレイ放送いたします。

※放送される時間は店舗により異なります。

※一部の店舗は対象外となります。(HMV record shop 等)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』 商品情報

CEREMONY VER. / HOORAY VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (CEREMONY VER.+HOORAY VER.)【2種セット】

■THE 4TH ALBUM: KARMA (CEREMONY VER./ HOORAY VER.)(ランダムカバー・バージョン)

ACCORDION VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (ACCORDION VER.)(ランダムカバー・バージョン)

COMPACT VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (COMPACT VER.)

SKZOO VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (SKZOO VER.)(ランダム・バージョン)

KARMA VER. (LIMITED)

■THE 4TH ALBUM: KARMA (KARMA VER.)【限定盤】

※本商品は各施策の対象外となります。

Stray Kids公式サイト：https://www.straykidsjapan.com/