【やっぱりステーキ】沖縄尚学の全力プレーに感謝！興奮と感動をありがとう！甲子園優勝記念、お箸deステーキ50g増量キャンペーン

株式会社ディーズプランニング

沖縄発祥のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、沖縄尚学高等学校の甲子園優勝を記念し、沖縄県内の一部店舗限定で「お箸deステーキ50g感動増量キャンペーン」を実施いたします。

沖縄代表として全国の強豪を相手に堂々と勝ち抜き、ついに沖縄に優勝旗をもたらしてくれた沖縄尚学ナイン。その快挙は県民にとって大きな誇りであり、感動と歓喜を与えてくれました。

その喜びをお客様と分かち合うために、本キャンペーンを企画いたしました。





沖縄から全国へ挑戦する姿勢を体現した沖縄尚学の優勝は、私たちにとっても大きな励みです。

やっぱりステーキは、同じ沖縄発ブランドとして、これからも地域と共に挑戦を続け、

全国に元気と笑顔を届けてまいります。

■キャンペーン概要

実施期間：2025年8月24日（日）～8月26日（火）

対象商品：「お箸deステーキ」

内容：通常より50g増量してご提供

実施店舗：沖縄県内一部の「やっぱりステーキ」店舗

・1stカクテルプラザ店 ・2nd松山店 ・3rd国際通りがじゅまる店 ・4th国際通り店

・5thあしびなー店・6th首里りうぼう店 ・7th豊見城店 ・8th久茂地店 ・9th津嘉山店

・EXPRESSイオンタウン南城大里店