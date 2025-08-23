【日本初 VAPE自動販売機】話題の爆煙VAPE『ドクターチル7000』、屋外自販機にて販売スタート！
電子タバコ（VAPE）製品を手がける当社（株式会社SOCIAL GREEN TECH）は、VAPE（電子タバコ）ブランド「ドクターチル7000」の初となる屋外対応自動販売機を、カニエビル（東京都港区麻布十番１丁目１１－７）に設置し、販売を開始しました。
本取り組みにより、空きスペースの有効活用と無人運営による効率的な販売を実現します。
麻布十番という人通りの多いエリアで、利用者は24時間いつでもニコチンゼロのVAPEを手軽に購入可能。初めての方でも気軽に試せる新たな購入チャネルとして展開します。
■設置の背景
国内の電子タバコ（VAPE）市場は、健康志向の高まりや紙巻きたばこの代替ニーズを背景に、年々拡大を続けています。中でもニコチンを含まないVAPE製品は、禁煙・節煙を目指す方や非喫煙者にも受け入れられやすく、新たな嗜好品として市場成長を牽引しています。各社から多様なデバイスが登場し、ユーザー層は着実に広がりを見せています。
一方、店舗やオフィスビルなどにおける空きスペースの活用策として、自動販売機による無人販売が改めて注目されています。人手を介さず24時間稼働できることから、人件費をかけずに収益を生み出す手段として期待されています。
こうした市場環境を背景に、当社は国内初の屋外型・多決済対応VAPE自動販売機を麻布十番に設置しました。ユーザーにとっては、思い立ったときに手軽に購入できる利便性を提供し、設置企業にとっては新たな集客・収益の機会を創出します。
■販売商品・自動販売機の特徴
ドクターチル7000および自動販売機の主な特徴は以下の通りです。
Dr.Chill 7000の主な特徴
｜人気の高い5種のフレーバー
ブルーベリー／ジャスミン／メロン／ピーチ／パイナップルの全5種類をラインナップ。幅広い層に支持される味わいが揃っています。
｜最大7,000回吸引可能
デバイス1個で最大7,000回の吸引が可能です。
また、LEDインジケーターでバッテリー残量をひと目で確認できます。
｜手に取りやすい価格設定
税込3,000円で、品質と価格のバランスを両立しています。販売側にとっても高い利益率を確保できる魅力的な価格設定です。
｜安心して楽しめる健康設計
ニコチン・タールゼロで、副流煙による臭いや有害物質もなし。喫煙経験のない方や禁煙・節煙中の方でも気軽に楽しめます。
屋外対応自動販売機の主な特徴
｜省スペース設置に対応
本体サイズは幅75cm × 奥行38cm × 高さ184cmの省スペース設計。狭い店舗前や屋内の空きスペースにもスムーズに設置できます。
｜幅広い決済手段に対応
現金・クレジットカードに加え、PayPayなど主要スマホ決済にも対応。キャッシュレス派から現金派まで幅広い利用者を取り込めます。
｜大画面ディスプレイ搭載
大画面のディスプレイを搭載し、商品やキャンペーンをリアルタイムで表示可能。購入前の興味喚起と販促効果を高めます。
■自動販売機設置にご関心のある方へ
当社のVAPE自動販売機サービスは、導入コストゼロ・運用フルサポート・成果報酬型の3つの特徴で、設置企業様の負担なく高収益を実現します。
｜導入コスト完全無料
自販機の初期費用・設置費用・本体代金はすべて当社が負担します。商品仕入れ費用も不要で、在庫リスクも一切ありません。
｜補充・集金など運用フルサポート
自販機への商品の補充作業や売上金の回収・精算作業はすべて当社スタッフが対応します。企業様側で在庫管理や現金管理をしていただく必要は一切ありません。
また、消耗品の交換や故障対応などメンテナンスも当社が責任を持って行います。
｜売上連動の収益モデル
自販機による売上に応じて、設置企業様へ一定割合の手数料（収益）を還元いたします。
固定収入ではなく、販売実績に応じて収益が増える成果報酬型モデルのため、売上が伸びるほど利益が拡大し、魅力的な収入源となります。
※導入コスト無料と運用フルサポートは、期間限定・先着順でのご提供となります。
■今後の展開やビジョン
当社では、今後、オフィスビルや商業施設の空きスペースなどへの屋外対応自販機の設置を積極的に進め、より多くの方に『ドクターチル7000』をお届けしていく計画です。
また、設置場所の拡大に向け、施設管理者や企業との提携も視野に入れています。
株式会社SOCIAL GREEN TECHは、「新しい喫煙文化の創造」をミッションに掲げ、喫煙者と非喫煙者が共に快適に暮らせる社会の実現を目指しています。
今回の屋外自販機展開を手始めに、ニコチンやタールによる健康リスクや社会的摩擦を低減する次世代型電子タバコの普及をさらに推進してまいります。
■会社概要
社名：株式会社SOCIAL GREEN TECH
代表者：代表取締役社長 山崎 歩夢
所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目６－１５ 渋谷Tビル SOLIX SHIBUYA402号室
事業内容：VAPE（電子タバコ）製品の製造・販売、および関連ソリューション事業
URL： https://socialgreentech.co.jp/ （※会社公式サイト）
https://vender.vapex.co.jp/ （※設置店舗向けLP）
※本リリースに関するお問い合わせは、当社営業部（TEL:080-3959-6514、Email: oomura@socialgreentech.co.jp）までお願いいたします。