「逆転裁判」シリーズ新作グッズが登場！　イラストレーター・えびも氏の描き起こしイラストも必見!!

「逆転裁判」シリーズより、新作グッズが続々登場！ 8月23日(土)からeeo Store 池袋本店にて販売されます。

今回の等身イラストは、人気イラストレーター・えびも氏の描き起こし！ さらに、らくがき風タッチの“GraffArt”（グラフアート）や、ぽてっとしたぬいぐるみ風デザインの“ぽてぬいアート”を使用した可愛いグッズも多数ラインナップしています。

購入特典とあわせて、この機会にぜひゲットしてください！

【販売情報】

■販売期間：2025年8月23日(土)～9月17日(水)

■販売場所：eeo Store 池袋本店

【見どころ】新作グッズにはえびも氏描き起こしイラスト・GraffArt・ぽてぬいアートを使用！

■えびも氏の描き起こしイラスト

「逆転裁判」シリーズと人気イラストレーター・えびも氏がコラボレーション！ 成歩堂 龍一、御剣 怜侍、王泥喜 法介の美麗な描き起こしイラストがグッズに!!

■A3オリジナルのらくがき風デザイン“GraffArt”

テーマは「サーカス」。成歩堂 龍一、綾里 真宵、御剣 怜侍、糸鋸 圭介、狩魔 冥、王泥喜 法介、成歩堂 みぬき、牙琉 響也、夕神 迅、番 轟三の10名が大集合！

■A3オリジナルのデフォルメデザイン“ぽてぬいアート”

GraffArtと同じ10名のキャラクターが、ぽてっとしたフォルムのぬいぐるみ風アートになってキュートに登場♪

【グッズ一覧】

【えびも氏 描き起こしイラスト】

■ホログラム缶バッジ（全6種／ブラインド）

■アクリルカード（全6種／ブラインド）

■アクリルスタンド（全3種）

■ダイカットステッカー（全3種）

■クリアポスター（全３種）

■アクリルジオラマ（全1種）

【GraffArt サーカスver.】

■缶バッジ（全10種／ブラインド）

■アクリルぷちスタンド（全10種／ブラインド）

■アクリルカード（全10種／ブラインド）

■ミニ色紙（全10種／ブラインド）

■アクリルスタンドプレート（全4種）

【ぽてぬいアート】

■缶バッジ（全10種／ブラインド）

■アクリルぷちスタンド（全10種／ブラインド）

■パーツ付きアクリルキーホルダー（全10種／ブラインド）

■ミニ色紙（全10種／ブラインド）

■ダイカットステッカー（全10種）

■アクリルスタンドプレート（全4種）

※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

ホログラム缶バッジ／缶バッジ（ブラインド商品）

▼えびも氏描き起こしイラスト（全6種）※ホログラム仕様

▼GraffArt（全10種）

▼ぽてぬいアート（全10種）

えびも氏描き起こしイラストのホログラム缶バッジは、光を受けてキラリと輝く、存在感抜群のアイテム。GraffArt＆ぽてぬいアートの缶バッジは、やさしい色合いと柔らかなタッチに癒されます♪

いずれも直径5.7cmで、コレクションにもぴったりの大きさです◎

アクリルカード（ブラインド商品）

▼えびも氏描き起こしイラスト（全6種）

▼GraffArt（全10種）

やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカードは、デスクや本棚に立てかけて飾ったり、お出かけ先で風景と一緒に写真を撮ったりと、楽しみ方はいろいろ！

えびも氏による洗練された描き起こしイラストと、“サーカス衣装”がキュートなGraffArt、どちらも特別感たっぷりです♪

アクリルスタンド

▼えびも氏描き起こしイラスト（全3種）

えびも氏の描き起こしイラストを使用したアクスタは、まるで法廷へ向かう瞬間を切り取ったかのような一品。

成歩堂龍一のギザギザの髪型と青いスーツ、御剣怜侍の圧倒的オーラと胸元のおしゃれなヒラヒラ、王泥喜法介の尖った前髪と紅いスーツ――美麗な全身姿をお手元でご堪能ください！

ダイカットスマホステッカー

▼えびも氏描き起こしイラスト（全3種）※画像は一例

▼ぽてぬいアート（全10種）※画像は一例

縦横最大7cmのダイカットステッカー。

透明なスマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを“推し尽くし”にできます！ カッコイイ＆可愛いキャラクターたちがふと目に入るたび、思わず胸キュンしちゃうはず!!

クリアポスター

▼えびも氏描き起こしイラスト（全3種）※画像は一例

クリアポスターは、A３サイズ（29.7cm×42cm）の大きさで見ごたえ抜群！

素材のツヤ感が、成歩堂龍一・御剣怜侍・王泥喜法介の凛とした雰囲気を引き立てます。お部屋の壁に貼って、特別感あふれるイラストをダイナミックに堪能しましょう♪

アクリルジオラマ

▼えびも氏描き起こしイラスト（全1種）

スーツに袖を通す3人の佇まいを、じっくりと鑑賞！

アクリルジオラマは、約22.6cm×30cmのプレートから各パーツを外して組み立てると、立体感のあるディスプレイアイテムに。パーツを自由に配置できるのも、嬉しいポイントです！

アクリルぷちスタンド（ブラインド商品）

▼GraffArt（全10種）

▼ぽてぬいアート（全10種）

10名のデフォルメ姿が楽しめるアクリルぷちスタンドは、高さ7cm以内の手乗りサイズ♪

ズラリと並べるだけでとっても可愛く、お出かけ先での記念撮影にもぴったりです。いつでもどこでも、大好きなキャラクターたちと一緒に素敵な思い出を作りましょう！

ミニ色紙（ブラインド商品）

▼GraffArt（全10種）

▼ぽてぬいアート（全10種）

金縁加工のミニ色紙は、およそ横12cm×縦13.5cmと、飾りごたえ抜群のコレクターズアイテムです。

GraffArtは、いつもと一味違う“サーカス衣装”が魅力的。ぽてぬいアートでは、弁護士バッジや勾玉などキャラクターたちのトレードマークにもご注目ください！

パーツ付きアクリルキーホルダー（ブラインド商品）

眺めるたび、思わずニコニコに♪ カバンやポーチをチャーミングに彩る、ミニパーツが付いた縦横最大6cm×5cmのアクリルキーホルダーです。

カゴにすっぽり収まったぬいぐるみ風デザインが可愛らしく、私物の目印としても大活躍◎

アクリルスタンドプレート

▼GraffArt（全4種）※画像は一例

▼ぽてぬいアート（全4種）※画像は一例

キュートなキャラクターたちがまるで目の前に！ 約12cm四方のプレートからパーツを取り外して組み立てると、立体感あふれるアクスタが完成します。

成歩堂龍一＆綾里真宵、夕神迅＆番轟三など、「逆転裁判」シリーズおなじみのタッグも見どころポイントです！

購入特典はポストカード（全3種）

「逆転裁判」シリーズ新商品を含めて関連商品を2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品ですので、コンプリートを目指して集めてみてください！

※特典はなくなり次第終了となります。

コミカルで個性豊かなキャラクターたちと作り込まれたシナリオで話題を呼んだ、大人気“法廷バトル”ゲーム「逆転裁判」シリーズ。

今回は、えびも氏のイラストを使用した美麗なアイテムを中心に、新作グッズが勢ぞろいしました！ ぜひこの機会にお迎えして、作品の魅力を味わい尽くしましょう!!

