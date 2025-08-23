eスポーツの未来を照らす「eスポーツ:ゲームオン」イベントを実施しました。
REDEE株式会社
フェイスティバルステーション（会場）
会場の様子
オペレーション卓
試合中の様子
駐日サウジアラビア王国大使兼サウジアラビア王国陳列区域政府代表ガーズィー・ビンザグル氏とプロゲーマーのマヤゲカ氏
REDEE株式会社
本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F
サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博のフェスティバル・ステーションで7月30日から31日まで「eスポーツ：ゲーム・オン」を開催し、グローバルなeスポーツ業界におけるサウジアラビアの影響力の高まりを紹介、2日間で8,500人以上の来場者を迎えました。
このイベントは、デジタルエンターテインメントのグローバルリーダーとなることを目指すサウジアラビアの取り組みが紹介されました。キッディーヤ・インベストメント・カンパニー（QIC）やサウジアラビアeスポーツ連盟など、サウジアラビアのスポーツおよびエンターテインメント関連企業が展示ブースを出展し、国際的なeスポーツ界における同国の影響力の高まりについて、来場者に貴重な情報を提供しました。
フェイスティバルステーション（会場）
そして、7月31日には、サウジアラビアeスポーツ連盟がeFootballのショーマッチを開催し、運営をREDEE株式会社が担当いたしました。
プロゲーマーのMayagekaさんと、サッカーに関する世界的なインフルエンサー木村太陽氏をお招きし、イベントを運営しました。
会場の様子
オペレーション卓
試合中の様子
駐日サウジアラビア王国大使兼サウジアラビア王国陳列区域政府代表ガーズィー・ビンザグル氏とプロゲーマーのマヤゲカ氏
REDEE株式会社
本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F
設立：2023 年 7 月
代表者：代表取締役 密山 裕貴
事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など
URL: https://redee.co.jp/
mail：info@redee.co.jp