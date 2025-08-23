【Re:EDIT（リエディ）】ワイドストレートリバースデニムパンツがリエディ楽天市場店にて8/25（月）正午よりリニューアル＆先行販売！
株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：工藤 正樹）の30代～40代向けブランド「Re:EDIT（リエディ）」楽天市場店にて、8/25（月）正午よりワイドストレートリバースデニムパンツ（商品番号：139530）の先行販売を開始します。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/galstar/139530/
ネイビー
グレー
ブルー
▼リニューアルポイント
・くたっと感と高見えを叶える厚みに変更！シーズン問わず着用いただきやすくなりました。
・サイドのライン部分の縫製を強化！縫い目を強化することにより長くご愛用いただけます。
・秋冬ムード漂う「ネイビー」が新登場！
・低身長～高身長まで選べる豊富なサイズ展開になりました。
・ロールアップして楽しめるよう、折り目を付けてお届けいたします。
▼デザイン
穿くほどになじむコットンデニムで、たぽんとした旬のシルエットを実現。
長めの丈感＆サイドのリバースさせたラインが縦ラインを強調し、美脚見えを叶えます。
デニムを裏返したような、新鮮なリメイク風デザインが一番のポイント。
商品番号：139530
商品名：[リニューアル][新色追加][低身長/高身長サイズ有]ワイドストレートリバースデニムパンツ
販売価格：5,998円（税込）
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp
Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/
