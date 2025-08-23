VTuber事務所初！オンラインくじ『FAPON』テレビCMの動画制作フリーランスを募集【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、TikTok LIVEやニコニコ動画など複数の配信アプリと一直接契約を交わしている株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は、VTuber事務所としては初となる、自社「オンラインくじ"FAPON"」サービス宣伝のためのテレビCMが決定し、そのCM動画の制作を担当していただく動画制作フリーランスを募集することをお知らせいたします。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/fapon-cm-editor/

応募方法

- 該当ポストへの「いいね」＆「『応募します！』のリプライ」：https://x.com/910inc/status/1959079280123789762- 下記の弊社専用フォームへの回答送信

ご応募の際は「XのURL」「ポートフォリオ」「15秒尺の料金」の提示をお願いいたします！

応募先はこちら：https://forms.gle/XpGveBDpF57VkD5K9(https://forms.gle/XpGveBDpF57VkD5K9)

※今回の企画は新規のパートナークリエイター様の発掘も目的の一つとなりますが、基準を満たした応募者がいなかった場合は、公募とは別で既存の弊社発注先クリエイター様も並行して検討となります。

テレビCM動画の要件

15秒尺の非実写アニメーション

訴求軸:サービス紹介＆タイアップ先紹介（放映期間毎に差し替え可能な作り）

媒体:テレビ/ネット/屋外ビジョン広告等

フレームサイズと圧縮:ProRes422:1920×1080

フレームレート:29.97fps

オーディオ:48.0Khz

オーディオビット深度:24ビット

ファイル形式:mov

- 提供素材：画像と音声- - 画像：FAPONアセット全般（看板娘キャラクター・ロゴ・配信背景・既存広告データ等）、タイアップ先キービジュアル（アイドル等の場合は部分的に実写のパートあり）- - 音声：自社VTtuber事務所910incメンバー、タイアップ先- 納期：2025/10/23（応相談）- 支払い：月末締め翌月末払いの銀行振込- 契約形態：業務委託契約、フリーランス新報対応の発注書別途手配- 実績公開：可

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPON（ファポン）はVTuber事務所WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

WACTORはVTuberマーケティングNo.1広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

その体制を活かし、WACTORの自社所属VTuberやパートナーインフルエンサーなど発注先の関係各所と連携し、オンラインくじを展開することといたしました。

ユーザーの皆様は無料会員登録後に、応援しているインフルエンサー様や人気IPタイトルのFAPON（プレイ台）を選択し、回したい回数分のお支払い後に、FAPONを回してグッズをゲットすることができます。

賞品のお届けは期間終了から2,3ヶ月後の発送となります。

今後はVTuber事務所はもちろん、VTuberに限定せず、アイドルグループやアニメIP・ゲームIPなどとのコラボも決定しています。

また提供する国にに関して、まずは日本国内向けに提供となりますが、海外配送を含むグローバルでの展開も予定しております。

FAPON公式看板娘キャラクター『ファ・ポン子』

看板娘『ファ・ポン子』

ゲームセンターアルバイトをする女の子。

カプセルトイがすきなコレクター。

オンラインくじFAPONを有名にする事が目標。

趣味はポケモンカードと公営競技。

負けず嫌いの勝負にこだわる派。

宵越しの金は持たない性格。

"ボートレースに勝ったお金でFAPON回す"

がポリシー。

好きなお笑い芸人 "粗品"

複数の新人VTuberオーディションを常時開催中

VTuber黎明期から事務所事業を継続しているWACTORでは、ハイクオリティなキャラクターデザインやLIVE2Dに加えて、配信背景なども用意が可能。

また3Dモデルは未公開なものも含めて10体以上の3D化実績があり、3Dライブを目指したい方にもおすすめです。（本オーディションはVsingerではなく雑談・ゲーム配信をメインとしたVTuber枠となります。）

魂交代VTuberオーディションも開催中！：https://x.com/910inc/status/1925156243955679388(https://x.com/910inc/status/1925156243955679388)

設定の癖強すぎで採用要件が厳しすぎる？と社内でも話題のファ・ポン子オーディション応募フォーム：https://forms.gle/RV2dA1pSzp3wftzh8(https://forms.gle/RV2dA1pSzp3wftzh8)

配信背景：FAPON神引きガチャ実況プ配信

FAPONタイアップ希望のインフルエンサー様・IP保有企業様を募集

弊社とのタイアップに関しまして、ご依頼・ご相談はお気軽にいただければと存じます。

グッズ製造OEMサービス『WACTORY』も提供中。

お問い合わせはこちら：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

WACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuberマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店＆ライバー事務所( https://910.inc )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイト / 取引先：DMM.com様長期取引/TikTok様公式一次代理店/日本テレビClaN様業務提携/SEGA様包括契約等

WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

910incの前身となるWACTORはVTuber事務所として2018年に立ち上げられ、初期から日本を含むグローバル展開を方針とし、中国のbilibiliと契約し中国進出を達成、その後南米市場においてはパイオニアとして大きくマーケティングを成功させる等、グローバル展開のノウハウを持ちます。

またインフルエンサーマーケティングにおける広告代理店事業を柱とし、上場大手を含む多数の広告主と施策を実行する外部パートナーインフルエンサーとの取引実績があります。

また2023/6には、日本テレビ新会社であるClaN Entertainment様とも広告代理店事業における業務提携を発表いたしました。

案件最高額は1,000万円規模で、所属クリエイターは実績のある営業力による案件獲得＆売上拡大のチャンスを受けることができます。

910incとは



910incは配信プラットフォームと契約を交わし、LIVEクリエイター配信売上100%還元を実現する体制を構築いたしました。

つまり、所属クリエイターは個人勢と同じ売上を自身で確保したまま、企業所属のメリットを受けることができます。

取り扱い配信アプリはTikTok LIVE等の有名プラットフォーム等で、弊社のパートナーライバー事務所とのフランチャイズ展開も行っております。

LIVEクリエイターを絶賛募集中ですので、ご興味がある方はぜひご応募ください！

910incサイト：https://910.inc(https://910.inc)

魂交代オーディションも開催中！

X：https://x.com/910inc/status/1925156243955679388(https://x.com/910inc/status/1925156243955679388)

◼︎VTuberマーケティングをご検討の広告主様・グッズ展開を行いたい芸能/ライバー/VTuber事務所様・オンラインくじFAPONとタイアップしたいVTuber/インフルエンサー様

下記広告代理店ページよりお気軽にお問い合わせください。

FAPONタイアップに関しては広告代理店ページ：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

