「夜になると耳の中でドクンドクン…」――その“鼓動音”、もしかして「拍動性耳鳴り」かもしれません。

静かな夜、ふと耳の奥で「ドクドク」「ザーッ」という音が聞こえてきたことはありませんか？

まるで自分の心臓の音が耳の中で響いているように感じる――それは**「拍動性耳鳴り（はくどうせい みみなり）」**の可能性があります。

これは高齢者の間でも密かに悩んでいる人が多い症状で、通常の「キーン」という耳鳴りとは異なり、脈拍に合わせてリズミカルに響くのが特徴です。特に夜間や静かな場所で目立ちやすく、「眠れない」「不安になる」といった声も少なくありません。

拍動性耳鳴りとは？高齢者に多い3つの理由

1.血流の変化が関係していることが多い

耳の近くを通る血管の流れが乱れたり、血圧の変動によって、内耳で脈拍の音が“聞こえる”ことがあります。

2.聞こえの低下により、身体の内側の音が目立つようになる

軽度～中等度の難聴があると、外部の音が少なくなり、逆に身体の中の音（血流音や呼吸音など）が強調されることがあります。

3. 特に“夜間”に強く感じやすい

就寝時は周囲の音が少なくなるため、微細な血流音や脈動音が目立ちやすくなります。枕の高さなど、体勢によっても音が変化することがあります。

自宅でできる対策10選

聞こえを整えることで「脈の音」が気になりにくくなることも

- 枕を高めにし、仰向けや横向きで眠る- 寝る前にリラックスタイム（ストレッチや白湯など）を設ける- 寝室に環境音（波音・雨音・グリーンノイズ等）を取り入れる- カフェインやアルコール、喫煙を控える- 血圧や水分バランスを日常的に整える- 耳垢詰まりのチェック（※自分で無理に取らない）- 首・あご周辺に温かいタオルを当てて血行促進- “鼓動日記”をつけて症状の傾向を把握する- ストレス軽減のルーティン（深呼吸・瞑想など）- 気になる場合は耳鼻科・内科の受診を検討する

拍動性耳鳴りは、静かな環境下で強く意識してしまう傾向があります。

そのため、日常的に「聞こえ」を整えることが、内側の音への過度な集中をやわらげる一助となる場合もあります。

たとえば軽度～中等度の聴力低下がある方にとっては、補聴器の使用によって外界の音が自然に補われ、結果的に拍動音が気にならなくなったというケースも少なくありません。

Bluetooth搭載・自動音環境補正機能・アプリ調整対応の**「Cearvol Diamond X1」**は、そうした方におすすめされる補聴器型集音器です。

実際に使われた方からは、

「夜の静けさが苦手だったのに、今では自然に眠れるようになった」

「生活音が戻ると、安心感も取り戻せた」

といったお声も届いています。

こんな方におすすめ

- 夜間に「自分の鼓動」が耳に響いて眠れない方- 耳鳴りや“ザーッ”とした音が片側だけに感じられる方- 最近、テレビの音が聞き取りづらくなってきたと感じる方- 加齢による聞こえの変化が気になり始めている方- 病院に行くほどではないが、何か手を打ちたいと考えている方