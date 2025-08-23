令和の現役高校生は「スマホ注文」を面倒くさいと思っているのか！？その調査結果を公開

近年、飲食店などの店舗で注文方法が変わりつつあります。


「すみませーん！」と店員を呼ぶ機会も減り、


テーブルに置かれているタブレットから注文をしたことがある人がほとんどでしょう。


さらに近年では、店舗のQRコードを読み込み自身のスマーフォンから注文をする店舗も


珍しくなくなりました。


しかし、わざわざ自分のスマートフォンで注文することに


「面倒くさい」と感じている人がいるのは事実。


そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「放課後NEWS」では、


（https://wakamono-research.co.jp/houkagonews/）


全国の現役高校生を対象に


「お店のスマホ注文。正直面倒くさいですか？」というアンケート調査を実施しました。


スマートフォンで何でも行うことが日常的な令和の高校生はどのような回答をしたのでしょうか。







【29.4%の高校生がスマホ注文は面倒くさい「自分のギガ使いたくない」の声】

今回の調査の結果、29.4%の現役高校生が


「スマホ注文が面倒くさい」と感じていることがわかりました。



中でも、


「直接注文した方が早いから」


「口頭の方が早い」


「店員さんがすぐ側にいるんだから店員さんがやってほしい」


など、お店の店員に注文する方が早いし楽と考えている高校生や


「QRコードを読み込むのに時間がかかる」


「いちいちアプリを開いたりするのがムリ」


といった注文アプリを読み込むまでの時間に対して不便さを感じている高校生の回答が目立ちました。



そして、「スマホ注文は面倒くさい」と回答している高校生の約半数から寄せられた回答が、


「自分のギガを使わないといけないから」


「フリーWi-Fiがあればいいけど、ない店だと注文したくない」


「スマホの充電がないときは使いたくない」


「充電無いのにWi-Fiもない店での注文は本当面倒くさい」


といった、自分の“ギガ”と“充電”を消費させられるという意見。



わずかなのでしょうが、


「スマホは自分のために使うもの」という意識が強い高校生であるほど、


“なぜわざわざ自分のギガを使わされるのか？”


“充電の電気代はどうしてくれるんだ”


と感じているようで、


スマホ注文でギガと充電を使う分


「普通に店員さんに頼んで注文するより料金が高くなっている」と感じている高校生もいたそうです。


１円にも満たないことかもしれませんが、


それでも高校生にとっては嫌なことなのかもしれません。





【スマホ注文は面倒くさくない７割の高校生「店員さんと話さなくてすむ」】

一方、70.6%の現役高校生は「スマホ注文は面倒くさくない」と感じており多数派となりました。



特に、


「店員を呼ばなくていいから気持ちが楽」


「店員がいなくても自分の好きなタイミングで注文できるから」


「店員さんを呼んで来るのを待つ時間が無くなるから」


「声が小さいのでしゃべらないで注文できる方がいい」


といった、店員とのコミュニケーションをしなくてよいことへの意見が圧倒的多数となりました。


店員と話すことで気を使ってしまう高校生や


オススメを言われ意中ではないものを注文してしまうなどの後悔を経験した高校生もおり、


誰に邪魔をされることなく、自分のペースで自分の好きなものをスマホで注文できることに


気楽さを感じているようです。



「事前注文ができるから」という理由でスマホ注文が良いと考えている高校生もいました。


“事前に店のアプリを登録して、店に行く前に注文をしておき、店についたらすぐに商品が提供される”


まさにスマホ注文の真骨頂といえるサービスに重宝しているようです。



「お得情報があるから」


「割引されるから」


「ポイントが貯まるから」


などと回答する高校生も多かったそう。


定期的に行くことでポイントが貯まったり、割引をされたりすると得した気分も味わえるようで、


それだけの特典があるならアプリを登録してスマホ注文しても気にならないと感じていることも


分かりました。





【今回の調査結果の詳細はこちらから】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「放課後NEWS」からご覧いただけます。


https://wakamono-research.co.jp/houkagonews/highschool-girls-smartphone-ordering/



調査期間 2025.7.5～2025.7.21


調査機関　株式会社ワカモノリサーチ


調査対象 全国の現役高校生


有効回答数 603名


調査方法　インターネットリサーチ




