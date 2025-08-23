洗えて重ねられる！子育て家庭専用座椅子「ZAGAKU」が全8色で登場

子育ての課題を一気に解決する“新しい座椅子

株式会社大川家具ドットコム

「ZAGAKU」は、子どもがいるご家庭の悩みに応えるために開発された、まったく新しい発想の座椅子シリーズ。洗濯可能なカバー、F☆☆☆☆クリアの日本製品質、そして省スペースに配慮したスタッキング設計など、子育て家庭の「あったらいいな」を詰め込みました。

主な特徴

カバーリング仕様で洗濯OK（清潔キープ）

日本製・F☆☆☆☆クリアで子どもに安心

全8色のポップカラー × ビーチ無垢材（ジャパンディ）

スタッキングで省スペース＆来客対応がラク

丸洗いできるカバーでいつも清潔

お子様の食べこぼしや汚れに強いカバーリング仕様。外して洗えるため、清潔を簡単に保てます。

日本製・F☆☆☆☆クリアで子どもに安心

国内大川の老舗木工メーカー「境木工」が製造。シックハウス症候群防止の国の最高基準F☆☆☆☆に対応し、子どもが触れても安心の仕上がりです。

8色のポップカラーと無垢材の組み合わせによるジャパンディデザイン

全8色のポップカラー。 天然のビーチ無垢材のぬくもりと組み合わせることで、 北欧と和が融合したジャパンディスタイルを実現。

スタッキング可能で省スペース

背もたれなしタイプ（あぐら用／低座用）は重ねて収納が可能。来客時には必要数だけ出せる実用性の高さも魅力です。

商品概要

商品名：ZAGAKU座椅子（あぐら用／低座用／背もたれ付き）

価格：28,000円（税込）～

素材：ビーチ無垢材、ウレタン、ファブリック（カバーリング仕様）

カラー：全8色（ポップカラー）

製造：日本製（福岡県大川市・境木工）

特徴：スタッキング対応（※背もたれタイプ除く）、F☆☆☆☆クリア、カバー洗濯可能

発送：玄関先配送／一部地域で宅内設置・不要家具引取対応

販売サイト：https://www.coordinatekagu.jp/c/Japan/JapanChair/sa017cr05413th01

「子どもと一緒の毎日を、もっと楽しく、美しく。」そんな願いを込めた座椅子です。家具のまち大川から、こだわりとやさしさを全国の家庭へ届けます。

お問い合わせ先

〒831-0028 福岡県大川市郷原６２１

株式会社大川家具ドットコム

担当：堤 太陽

メール：info@okawakagu.com

TEL：0944-88-3889（案内5番、案内中でもプッシュ可能）

販売サイト：https://www.coordinatekagu.jp/

コーポレートサイト：https://www.okawakagu.com/