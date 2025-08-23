MUSIQAが「高校生軽音グランプリ2025」で優勝！生放送ライブステージの熱戦を制す
高校生軽音グランプリ 集合写真
8月21日(木) 横浜みなとみらいで開催された「高校生軽音グランプリ2025」決勝戦で、MUSIQAが初代グランプリに輝いた。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9EkobKyR8m0 ]
- 大会名「おとラジpresents 高校生軽音グランプリ2025」
- サイトURLhttps://keion-gp.com
- 出演Band
MUSIQA(ムジカ) [東京]
neolull(ネオラル) [東京・中央大学杉並高等学校]
terror(テラー) [東京・武蔵野高等学校]
Mume!少女(ムメイショウショ) [神奈川・藤沢総合高等学校)]
0s(セロ) [埼玉・新座総合技術高等学校]
フラット [和歌山・笠田高等学校]
テアトルム [岡山・作陽学園高等学校]
RoaDSiGN(ロードサイン) [北海道・小樽水産高等学校]
Op.[オーパス] [沖縄・宮古高等学校]
- 審査員
atagi(Awesome City Club)ゆゆうた(ピアニストYouTuber)Tom-H@ck(MYTH&ROID/OxT)小野武正(KEYTALK/Alaska Jam)烏屋茶房
- 優勝特典・株式会社ヤマハミュージックジャパンより 機材モニター権、バンドクリニック
・エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社より プロのレコーディングエンジニアによるオリジナル楽曲のレコーディング、楽曲配信サポート
・2025年12月23日開催 おとラジ 2nd LIVE オープニングアクトとして出演
- 大会協賛株式会社ヤマハミュージックジャパン https://jp.yamaha.com/about_yamaha/yamahamusicjapan/index.html
日本紙パルプ商事株式会社 https://www.kamipa.co.jp
株式会社ＩＴＯＩ生活文化研究所 https://itoitex.co.jp株式会社ユーグレナ https://www.euglena.jp東レ株式会社 トレシー https://www.toraysee.toray
番組概要
atagiゆゆうたのおとなりラジオ
Awesome City Clubのボーカル/ギター”atagi”とピアニストYouTuber”ゆゆうた”による音楽ラジオ番組。月1回水曜21時～生放送。音楽をもっと身近に！をテーマに、名曲のカバー生演奏や音楽に関するディープなトークを展開している。
YouTubeチャンネル「atagi×ゆゆうたのおとなりラジオ」
https://www.youtube.com/@otonariradio