チョッパー大好きな人集合！本日8月23日（土）オープン1周年　ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKUでは新商品やイベントが盛りだくさん！

ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」。

本日2025年8月23日(土)で「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」はオープン1周年を迎えます！

チョッパーが大好きなあなたへ、感謝を込めてグッズやイベントなど1周年記念のコンテンツをお届けします！

【1周年記念イラスト】

TVアニメ『ONE PIECE』 キャラクターデザイン 松田翠氏描きおろし「HARAJUKU CHOPPER 1st anniversary」イラストが誕生！

原宿らしさがつまった、カラフルでポップなテイストのキュートなイラストです。

【HARAJUKU CHOPPERフィギュア】

1周年を記念して「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」の店内にいる「HARAJUKU CHOPPER」がついにフィギュアになりました！

ONE PIECE 麦わらストアオンラインで購入した方には先着で「HARAJUKU CHOPPER」1周年記念ビジュアルがデザインされた「アクリルスタンド」をプレゼント！

ここでしか手に入らないアイテムです！ぜひお見逃しなく！

「TOEI ANIMATION COLLECTION -HARAJUKU CHOPPER-」は、「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」で2025年8月23日（土）に発売されます。

常設店舗での販売は、HARAJUKUのみとなります。

麦わらストアオンライン(https://store.toei-anim.co.jp/shop/ls_pages/mugiwara-store.aspx?itemPerPage=48&genre=103303&dtype=Search&minprice=0&sort=exp2-d&isFilterKeyword=false?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=taec_twi00242)では2025年8月29日（金）13時頃より発売予定です。

【その他新商品】

「HARAJUKU CHOPPER」シリーズから、1周年記念イラストがデザインされた新商品、大人気「SANJI no OYATSU」シリーズからは「ドーナツ」の新商品などが登場！

他にもHARAJUKU店内の装飾をイメージしたグッズなど魅力的なアイテムが盛りだくさん！

ぜひゲットしてください！

【イベント＆ノベルティ】

「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」がある、東急プラザ原宿「ハラカド」館内で多数のイベントが開催決定！

詳細はこちら(https://www.mugiwara-store.com/news/1541/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=taec_twi00243)！

ぜひ、期間中は「ハラカド」を遊びつくしてください♪

「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」1周年記念のイベントは、本日8月23日（土）より開催されます。（※終了のタイミングはイベント・フェアごとに異なります）

見どころ満載の「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」にぜひお越しください！

店舗詳細

ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 東急プラザ原宿「ハラカド」

電話番号：03-5962-7231

営業時間：11:00～21:00（東急プラザ原宿「ハラカド」に準じる）

「ONE PIECE 麦わらストア」とは？

史上最大の『ONE PIECE』公式グッズストア。

全国に10店舗を展開。

（渋谷本店／HARAJUKU／東京駅店／池袋店／お台場店／名古屋店／あべの店／梅田店／福岡店／熊本店）

公式サイト：https://www.mugiwara-store.com/

