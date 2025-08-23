[イベント開催]　[World BOP チアフェス ライブin福岡～世界の未来ある子供達に夢と希望を…そして夢中になれるものを～ by Cheer Supports]

株式会社ケーワイアイ

株式会社ケーワイアイとチアサポ実行委員会は、2025年8月30日（土）・31日（日）の2日間、福岡市役所西側ふれあい広場にて、イベント『World BOP チアフェス ライブin福岡 ～世界の未来ある子供達に夢と希望を…そして夢中になれるものを～ by Cheer Supports』を開催します。

開催の背景

本イベントは、「みんなを元気に、そして街を活気づけたい！」という純粋な願いと、「エンターテインメントの力で世界中の人々を繋ぎたい！」という強い思いから生まれました。人と人、そして地域と世界を繋ぐ、新たな交流の場となることを目指しています。

イベントの詳細

イベント内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75531/table/15_1_059386f86aeef2e464aab26f0f198980.jpg?v=202508231126 ]詳細を見る :https://fukuoka2025.odore.jp/

イベント当日は、World BOP（世界の伸びしろある国々の人々）ダンスパフォーマンスや音楽、和楽、和太鼓、ファッションショーなど、多彩なステージ企画が満載です。世界で活躍するアーティスト（『MARCHING OUT 1985 - The Eternal Flame』と題されたジャパン・ツアーが開催される出演者のマーク・ボールズ 、ロニー・ロメロ 、クレイグ・ゴールディ 、Gus・G ）も動画出演予定で、本ライブでの告知を皮切りに、全国ツアーが9月3日からスタートし、エンターテインメントの力で会場を盛り上げます。さらに、物産展やお楽しみブース、キッチンカーなども出店し、お子さんから大人まで楽しめる空間を提供します。

あの伝説も、次の感動も、ここにある ！

RoXcom Live イベントプランナー

https://lit.link/roxcomlive

新サービス『世界対価報酬型CBKMカード（通称アバポカード）』を初お披露目！

本イベントでは、新しいVISAカード「CBKMカード（通称アバポカード）」を初公開します。このカードは、対価報酬型となり、対価報酬とは自身や誰かのために行動を促し行動し合うことで、あなたの「誰かのため」を思う気持ちを応援する、新しいカタチのVISAカードです。

「アバポカード」を使ってお買い物をするたび、その売上の一部が、貧困や病気、災害などで支援を必要とする方々への寄付や、夢を追う子どもたちを支援する活動へと繋がっていきます。

つまり、あなたが誰かのために行動することで心からの優しさに触れた人たちが笑顔となり、そこに愛が生まれる行動や、お買い物を楽しむという日常の行動が、自然と社会貢献になるのです。

「誰かのため」を考える優しさが、世界を変える力になる。そんな感動を、ぜひこの機会に体験してください。

https://www.tritonworks.co.jp/

地球貢献活動「World BOP」とイベントの繋がり

本イベント『World BOP チアフェス ライブin福岡』は、ただ楽しいだけのイベントではありません。株式会社ケーワイアイが、常に新しい技術開発にチャレンジするひとつのセグメントとして取り組む、地球貢献活動「World BOP（ワールド・ビーオーピー）」の一環として開催されます。

BOP（ボトム・オブ・ピラミッド）とは、世界の所得階層ピラミッドの最底辺に位置する、約40億人もの人々を指します。彼らは、安全な水やインターネット、銀行口座を持てないなど、多くの課題に直面しています。

ケーワイアイは、「生産性を築くこと」を目的とした様々なテクノロジーを活用し、彼らが自立できる社会インフラを整える支援を行っています。この活動は、既にサハラ以南のアフリカ、ウガンダ共和国で始まっています。

今回の「チアフェス」の舞台は、活気あふれる福岡。 九州に拠点（支店）を置く私たちだからこそ、この地から「World BOP」の活動を広げ、支援の輪をさらに大きくしていきたいと思っています。

本ライブはエンターテインメントの力でみんなに元気と希望を届ける、スペシャルライブです！

このライブでしか味わえない、特別なエンターテインメントの世界を一緒に楽しみませんか？

最高のパフォーマンスで、あなたの心を揺さぶります！

心ゆくまで音楽に酔いしれ、私たちと一緒にイベントを盛り上げましょう！

会場でお会いできるのを楽しみにしています！

主催・企画／株式会社ケーワイアイ チアサポ実行委員会

運営・制作／チアサポ実行委員会

問合せ :https://fukuoka2025.odore.jp/contact/