累計300万部突破のベストセラー作家による人気作！『3秒でハッピーになる超名言100』が20周年プレミアムカバーで登場

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年8月23日に『3秒でハッピーになる超名言100 20周年プレミアムカバー』（ひすいこたろう著）を刊行しました。

祝・作家デビュー20周年！

あのベストセラー名言集が、プレミアムカバーで再登場！

たった３秒で、心のモヤモヤがすーっと晴れる。「もう大丈夫」と思える言葉が、きっと見つかる。



累計300万部を超えるベストセラー作家であり、YouTubeチャンネル登録者70万人を超える「幸せの翻訳家」、ひすいこたろう氏。その大人気作『3秒でハッピーになる超名言100』が、デビュー20周年を迎えた今、装いも新たに生まれ変わりました。

■ 珠玉の名言を厳選収録

日夜幸せをもたらす言葉を探求しつづけてきたひすい氏が、その集大成として、人生にずっと寄り添ってほしい珠玉の名言を厳選。ベートーヴェン、シュバイツァー、オスカー・ワイルド、トマス・ハクスリー、ゲーテ、高杉晋作、金子みすゞ、岡本太郎......古今東西の偉人、賢人たちの名言を、ひすい氏流のユーモアあふれる、やさしく心にしみる解説を添えてお届けします。

■ 20周年記念カバー限定スペシャル特典付き！

今回は、ひすいこたろうデビュー20周年を記念した特別仕様。限定オリジナルポストカードが付いてきます。さらに、本書内のＱＲコードから、オリジナルスマホ用壁紙をダウンロードできます。

※限定オリジナルポストカードは、本書（プレミアムカバー）紙版の限定特典です。電子書籍版には含まれておりません。また予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本書は2018年に弊社より刊行の『3秒でハッピーになる 超名言100』の限定カバー版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

◎書籍概要

【目次】

第1章 新しい自分を見つける言葉

第2章 夢をかなえる言葉

第3章 逆境を乗り越える言葉

第4章 毎日をごきげんにする言葉

第5章 仕事の本質をつかむ言葉

第6章 人間関係をなめらかにする言葉

第7章 心を満たす愛の言葉

第8章 人生を変える言葉

【著者情報】

ひすいこたろう

作家・幸せの翻訳家・天才コピーライター。

「視点が変われば人生が変わる」をモットーに、ものの見方を追究。衛藤信之氏から心理学を学び、心理カウンセラー資格を取得。2005年『３秒でハッピーになる名言セラピー』がディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞で特別賞を受賞しベストセラーに。他にも『あした死ぬかもよ？』『あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になる』（共にディスカヴァー）『今日、誰のために生きる？』（SHOGENとの共著、廣済堂出版）などベストセラー多数。『人生最後の日にガッツポーズして死ねるたったひとつの生き方』（A-Works）はぜひ読んでほしい１冊。４次元ポケットから、未来を面白くする考え方を取り出す「この星のドラえもんになる！」という旗を掲げ日夜邁進。YouTubeにて「名言セラピー」をほぼ毎日配信中。

【書籍情報】

タイトル：『3秒でハッピーになる超名言100 20周年プレミアムカバー』

発売日：2025年8月23日（オンラインストア22日先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／248ページ

ISBN：978-4799331972

