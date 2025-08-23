けっぱって東北ツアー秋田公演は落語あり！モノマネあり!?青森公演では地元タレント・アイドルと盛り上げる！
東北出身メンバーで構成されたアイドルグループ“けっぱって東北”が東北６県ツアー「ふるさと２０２５」秋田公演を開催し、多くのファンが会場に詰めかけた。２公演目となった今回は、ゲストに月亭八方の弟子として活躍する、きり亭たん方を迎え企画コーナーからめでたい雰囲気でスタートした。“四代目 秋田県住みます芸人”としての顔も持つきり亭たん方から秋田に関する“あいうえお作文”のお題が出されると、メンバーは個性豊かな回答で公演を盛り上げ、さらに秋田出身メンバーの水谷は、きり亭たん方から仕込まれた小話を披露するなど、新鮮な一面も見せた。
ライブでは地元秋田のカルチャーやあるあるを詰め込んだ「秋田rock 'n' roll」や、ツアー初日の岩手公演で初披露された「東北お祭り合戦」などを中心に約２時間半、熱気あふれるパフォーマンスを披露。終盤には待望の新衣装に身を包んだメンバーが登場し、白とメンバーカラーがあしらわれた華やかな装いに客席からは歓声があがった。
ほかにも本公演前に開催された前哨戦には浜崎あゆみさんのものまねタレントとして活躍する佐藤ゆみがゲストに登場し、浜崎あゆみのヒットソングや自身の楽曲AKT秋田テレビ開局５０周年記念イメージソング「未来へ」などを中心に熱唱し会場を沸かせるなど見どころ盛りだくさんとなった秋田公演となった。
翌17日に開催された青森公演では、冒頭で地元番組のMCなどで活躍する先川栄蔵が登場し、メンバーのお悩み相談を受ける展開に。
“ツッコミ、数字が苦手”、“ブレイクダンスをしながらカンチョー”、“父親がガラスを見ると軽くコツコツしてくる”など、真剣なお悩みから摩訶不思議なお悩みまで、ビシバシ答えて教育していく先川のトークは見事であった。
他にも、ゲストであり青森メンバーの秋元が以前所属していたグループGMUとのクイズコーナーや夏曲の歌唱など内容盛りだくさんでお届け。『必ずまた青森で最高のステージをお届けします！』と秋元が約束を語り、青森公演は笑顔いっぱいに幕を閉じた。
同じく８月開催の次回山形公演に向けて弾みをつけた。
この夏をアツくするけっぱって東北のツアーに参加して忘れられない夏を過ごしてみては。
けっぱって東北 3rdワンマンライブ
「ふるさと2025」東北6県ツアー 特設ページ
https://event.tiget.net/kpt-tohoku_tour2025
最新情報はこちら
https://x.com/wearefromtohoku
秋田公演で新衣装を初披露！
秋田公演では、きり亭たん方が落語や大喜利で笑いを届けた
秋田公演では、浜崎あゆみのモノマネでおなじみ佐藤ゆみが盛り上げた
青森公演では先川栄蔵がMCで盛り上げた
青森出身の新メンバーの古巣のGMUとけっぱって東北の妹分 めんこいな東北と企画コーナー
青森公演では、協賛の上北農産加工株式会社より、スタミナ源たれが40名にプレゼントされた。
けっぱって東北 3rdワンマンライブ『ふるさと2025』東北6県ツアー 【山形】
８月２４日
【場所】山形 MUSIC SHOWA
【時間】開場16:00 開演17:00
【出演】けっぱって東北
【スペシャルゲスト】朝倉さや
【料金】最前席 10,000円（13席）、前方 5,000円、一般 3,000円
【東北6県協賛】渋谷レックス株式会社、株式会社ダイオー、三和罐詰株式会社、際コーポレーション株式会社
【山形県協賛】花輪さくらんぼ園、株式会社チェリーランドさがえ、株式会社ヤマコー（リナワールド）
チケットはこちら
https://event.tiget.net/kpt-tohoku_tour2025
前日8/23(土)は、山形のリナワールドでゆるキャラ＆ご当地ヒーローとコラボ！
https://x.com/LINAWORLD_info/status/1958114714183200889
けっぱって東北 3rdワンマンライブ『ふるさと2025』東北6県ツアー 【福島】
９月７日
【場所】郡山 #9
【時間】開場16:00 開演17:00
【出演】けっぱって東北
【スペシャルゲスト】成瀬瑛美
【料金】最前席 10,000円（13席）、前方 5,000円、一般 3,000円
【東北6県協賛】渋谷レックス株式会社、株式会社ダイオー、三和罐詰株式会社、際コーポレーション株式会社
【福島県協賛】春こま食堂
チケットはこちら
https://event.tiget.net/kpt-tohoku_tour2025
1１月２３日
【場所】仙台PIT
【時間】開場16:00 開演17:00
【出演】けっぱって東北
【スペシャルゲスト】パンサー尾形、お野菜太郎
【料金】最前席 10,000円（けっぱって東北集合写メ付）、前方席A 5,000円、前方席B 4,000円、一般席A 3,000円
【前方ファミリー席 】大人1枚 5,000円 ※小学生以上中学生以下は2,000円 ※未就学児は入場不可
【東北6県協賛】渋谷レックス株式会社、株式会社ダイオー、三和罐詰株式会社、際コーポレーション株式会社
◎チケット発売について
チケット総合特設ページ
https://event.tiget.net/kpt-tohoku_tour2025