女子野球マンガ『花鈴のマウンド』17巻が8月23日(土)発売！
株式会社わかさ生活（本社：京都市下京区）が制作を手掛ける『花鈴のマウンド』17巻が、8月23日（土）より全国の書店、Webサイトにて発売いたします。
花鈴のマウンド17巻
「女子でも甲子園に立ちたい」と夢を抱く主人公・桐谷花鈴（きりたにかりん）の挑戦を描く青春野球漫画。仲間と共に困難に立ち向かい、ライバルと競い合いながら夢を追いかける姿は、読者に勇気と希望を届けます。
野球を超えて“夢を信じる力”を描いた物語。
野球に男子も女子も関係ない！
最高に熱い球女たちの闘いをお見逃しなく！
17巻のみどころ
花鈴たち星桜と1年生チームの月光によるベスト4をかけた準々決勝。
月光の妖術師・清家伊織と星桜のホープ・青山かおりによる1年生同士の投げ合いは、互いに点を許さない熾烈な投手戦となった。
2人は互いをライバルとして認め合い、勝負を楽しんだ。
この時間が永遠に続いてほしいとさえ思った。
しかし慣れない関東の酷暑の中、これまで全試合ずっと1人で投げ続けてきた伊織の身体に徐々に限界が近づいていた…
花鈴のマウンド１７巻
商品詳細
【花鈴のマウンド 17巻】
価格：各440円(税込)
原作：角谷建耀知
作画：星桜高校マンガ研究会
出版：大垣書店
販売場所：大垣書店をはじめ全国の有名書店、Webサイト
※店頭によっては取り扱いのないところがございます。
関連サイト
●花鈴のマウンドオフィシャルサイト
https://karin.wakasa.jp
●花鈴のマウンド【公式】LINE
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=karinsmound(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=karinsmound)
●わかさ生活コーポレートサイト
https://company.wakasa.jp(https://company.wakasa.jp)