女子野球マンガ『花鈴のマウンド』17巻が8月23日(土)発売！

株式会社わかさ生活

株式会社わかさ生活（本社：京都市下京区）が制作を手掛ける『花鈴のマウンド』17巻が、8月23日（土）より全国の書店、Webサイトにて発売いたします。

花鈴のマウンド17巻

「女子でも甲子園に立ちたい」と夢を抱く主人公・桐谷花鈴（きりたにかりん）の挑戦を描く青春野球漫画。仲間と共に困難に立ち向かい、ライバルと競い合いながら夢を追いかける姿は、読者に勇気と希望を届けます。

野球を超えて“夢を信じる力”を描いた物語。

野球に男子も女子も関係ない！

最高に熱い球女たちの闘いをお見逃しなく！

17巻のみどころ

花鈴たち星桜と1年生チームの月光によるベスト4をかけた準々決勝。

月光の妖術師・清家伊織と星桜のホープ・青山かおりによる1年生同士の投げ合いは、互いに点を許さない熾烈な投手戦となった。

2人は互いをライバルとして認め合い、勝負を楽しんだ。

この時間が永遠に続いてほしいとさえ思った。

しかし慣れない関東の酷暑の中、これまで全試合ずっと1人で投げ続けてきた伊織の身体に徐々に限界が近づいていた…

花鈴のマウンド１７巻商品詳細

【花鈴のマウンド 17巻】

価格：各440円(税込)

原作：角谷建耀知

作画：星桜高校マンガ研究会

出版：大垣書店

販売場所：大垣書店をはじめ全国の有名書店、Webサイト

※店頭によっては取り扱いのないところがございます。

関連サイト

●花鈴のマウンドオフィシャルサイト

https://karin.wakasa.jp

●花鈴のマウンド【公式】LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=karinsmound(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=karinsmound)

●わかさ生活コーポレートサイト

https://company.wakasa.jp(https://company.wakasa.jp)