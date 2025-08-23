世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings』 × 『呪術廻戦』人気キャラが峡谷に参戦する、最強コラボが9月1日より始動！

Proxima Beta Pte. Ltd.

▶ 9月1日(月)～30日（火）までの期間限定コラボで呪術高専の最強チームが集結

▶ 虎杖悠仁や五条悟が登場するコラボ祈願ガチャ実装

▶ ゲーム内や公式Xの各種キャンペーンで豪華プレゼントを獲得するチャンス！

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、大人気TVアニメ『呪術廻戦』との期間限定コラボレーションイベントを、2025年9月1日（月）より開催いたします。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』が贈る、人気TVアニメ作品とのコラボレーションにおいて、国内版としては初めてとなる今回の記念すべき『呪術廻戦』コラボでは、虎杖悠仁（バイロン）、五条悟（孔明）、釘崎野薔薇（孫尚香）、伏黒恵（司馬懿）といった、呪術高専でお馴染みの人気キャラクターたちが、峡谷の戦場に参戦。ゲーム内は『呪術廻戦』の世界観に染まり、ファン必見の特別仕様でプレイヤーをお迎えします。もちろん、ログインするだけで入手可能な、アバターやスタンプなどのコラボアイテムも登場します。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』を初めてプレイするという方でも、自分のアバターやキャラクターを期間限定の『呪術廻戦』コラボスキンやボイスでカスタマイズして、お楽しみいただけます。

登場アイテムや対象期間など、詳細は以下の情報をご覧ください。

『呪術廻戦』コラボ開催期間：2025年9月1日（月）～30日（火）

コラボイベント概要

● ログインボーナス：限定アイコンとスタンプ 9月1日（月）～23日（火）

期間中ログインするだけで、『呪術廻戦』キャラクターの限定アイコン＆スタンプを獲得可能。

● 『呪術廻戦』スキン無料プレゼントキャンペーン 9月1日（月）～23日（火）

「伽羅」「鬼谷子」専用のコラボスキンを特定ミッション達成で無料入手可能。

● コラボボイスパック無料獲得キャンペーン 9月6日（土）～21日（日）

条件を満たすことで、豪華声優陣によるボイスパックを無料で開放。

● コラボ祈願イベント（コラボスキン限定ガチャ） 9月1日（月）～30日（火）

以下のヒーローの『呪術廻戦』キャラクターコラボスキンが登場します。

・バイロン：虎杖悠仁

・孔明：五条悟

・孫尚香：釘崎野薔薇

・司馬懿：伏黒恵

また、マッチング準備画面に使用できる『呪術廻戦』コラボ背景：「伏黒恵」テーマ背景もぜひお見逃しなく。

＜コラボを記念した各種キャンペーンも実施中＞

● 「HOK対戦強化月間」 コミュニティイベント

9月中に対象大会へ参加したプレイヤーを対象に、試合内容の動画をXに投稿すると、抽選で「コラボ祈願10連ガチャ」相当ゲーム内通貨やAmazonギフト券が当たるキャンペーンを開催。また、新規・復帰プレイヤーの勧誘でも特典が得られます。

● 公式X リポストキャンペーン

PVのリポストで、最大1万円分のAmazonギフト券や「呪術廻戦コラボ祈願10連」などが当たる抽選も同時開催。

＊各種キャンペーンの当選条件など詳細は『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』公式Xで投稿される、キャンペーン告知をご参照ください。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は現在 iOS／Android にて基本プレイ無料で配信中です。

アニメファン・ゲーマー必見のこのスペシャルイベントを、ぜひ峡谷の舞台でお楽しみください！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

日本語版公式SNS

Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）X: https://x.com/hok_jp

Honor of Kings Japan Esports情報局 X: https://x.com/hokjp_esports

Honor of Kings Japan Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR(http://discord.gg/ExBmZdRjCR)

英語版公式SNS

Instagram：@honorofkings

Facebook：@HonorofKingsGlobal

X：@HonorOfKings

YouTube：@honorofkings

Twitch：@hok_global_esports

TikTok：@hokglobal

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、X(https://x.com/hok_jp)、YouTube(http://www.youtube.com/@hokjp)やDiscord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)をご覧ください。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイトwww.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfinite(https://x.com/LevelInfiniteJP)JPをご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudiosをご覧ください。