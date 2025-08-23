一軍生き残りをかけた２人の覚悟と本音に迫る密着ドキュメント！「THE GIANTSドキュメント 野球人生の分岐点に立つふたり増田陸×中山礼都」を日テレジータスで9/1(月)22時放送！

株式会社ＣＳ日本(C)NTV

日本一奪回を目指し、2025シーズンを戦うジャイアンツ選手。

その選手に密着し、試合の裏側や選手の想いに触れる「THE GIANTSドキュメント」。

三回目となる放送は、「今季がラストチャンス……」と語る増田陸、初の外野挑戦に踏み出した中山礼都。野球人生の分岐点に立つふたりに密着し、それぞれの不安や葛藤、そして覚悟の裏側に迫る！

一軍生き残りをかけて挑み続ける、2025年シーズンのリアルドキュメントをCS放送 日テレジータスで9月1日(月)22時放送！

「THE GIANTSドキュメント」は、スマートフォンなどで見られる動画配信*で視聴可能！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

THE GIANTSドキュメント 野球人生の分岐点に立つふたり

増田陸×中山礼都

9月1日(月) 22：00～23：00 初回放送

9月2日(火) 16：45～17：45 再放送 ほか

※放送時間変更の可能性あり

◆「THE GIANTSドキュメント 野球人生の分岐点に立つふたり 増田陸×中山礼都」番組ページ

https://www.gtasu.com/baseball/masudanakayama/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スマホ・PC・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます

◆日テレジータス視聴方法

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式SNS

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階