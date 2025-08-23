一軍生き残りをかけた２人の覚悟と本音に迫る密着ドキュメント！「THE GIANTSドキュメント 野球人生の分岐点に立つふたり増田陸×中山礼都」を日テレジータスで9/1(月)22時放送！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＳ日本



(C)NTV

日本一奪回を目指し、2025シーズンを戦うジャイアンツ選手。


その選手に密着し、試合の裏側や選手の想いに触れる「THE GIANTSドキュメント」。



三回目となる放送は、「今季がラストチャンス……」と語る増田陸、初の外野挑戦に踏み出した中山礼都。野球人生の分岐点に立つふたりに密着し、それぞれの不安や葛藤、そして覚悟の裏側に迫る！



一軍生き残りをかけて挑み続ける、2025年シーズンのリアルドキュメントをCS放送 日テレジータスで9月1日(月)22時放送！



「THE GIANTSドキュメント」は、スマートフォンなどで見られる動画配信*で視聴可能！


＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


THE GIANTSドキュメント　野球人生の分岐点に立つふたり
増田陸×中山礼都


9月1日(月) 22：00～23：00　初回放送


9月2日(火) 16：45～17：45　再放送　ほか



※放送時間変更の可能性あり



◆「THE GIANTSドキュメント　野球人生の分岐点に立つふたり 増田陸×中山礼都」番組ページ


https://www.gtasu.com/baseball/masudanakayama/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆スマホ・PC・タブレット視聴方法


スカパー！番組配信にてご覧いただけます



◆日テレジータス視聴方法


スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)


J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式SNS


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階