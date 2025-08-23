【TAC公務員】「30分でわかる！千葉県下の試験情報教えます！！」を8/30（土）に開催
TAC株式会社
2025年8月30日（土）17:30 ～18:00 オンラインで開催！
■日時／場所
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
津田沼校の受講生に人気の千葉県下主要自治体の試験情報を紹介します。
千葉県特有の傾向にも触れながら、分かりやすくお話しします！！
8月30日（土）17：30～18：00
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
TAC公務員講座 山下 雄一朗 講師
TACには国家公務員、地方公務員共に確かな合格実績がありますので、安心してTACの門をくぐってください。公務員試験は難関国家資格と異なり、誰でも志を持ってあきらめずに取り組めば、必ず合格へと近づける試験です。受験生に最も近い立場の担任講師として、“最終合格”まで全力でサポートします。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tsudanuma
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html