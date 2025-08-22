コウレプ ～神戸最大級の爬虫類イベント～（2025年10月18日（土）・19日（日）神戸サンボーホールにて開催）

有限会社トップクリエイトコウレプ

「コウレプ」爬虫類・両生類・猛禽類から小動物まで大集合！

見て・触れて・知って・迎えられる体験型展示即売会。

プロのブリーダーや専門ショップによる安心の飼育アドバイスやふれあい体験も充実。

家族みんなで楽しめるイベントです。

神戸最大級の爬虫類イベント「コウレプ」が、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、神戸サンボーホールにて開催されます。

本イベントは、爬虫類を中心に多彩な動物たちに出会える、展示即売型の体験イベントです。

レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）、フトアゴヒゲトカゲ、ボールパイソン、リクガメ、エボシカメレオンといった人気の爬虫類をはじめ、カエルなどの両生類、タカやフクロウといった猛禽類、さらにウサギやフクロモモンガなどの小動物まで勢ぞろい。

まさに「生きものの魅力が一堂に会する」空間となります。

「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」をテーマに、実際に動物たちにふれあえる体験型の展示会であり、気に入った動物をその場で迎えることも可能です。

会場にはプロのブリーダーや専門ショップが多数出展し、初心者の方にも安心の飼育アドバイスを提供。飼育に必要な器具やフードなどの関連アイテムも充実しており、初めての方からベテラン飼育者まで楽しめます。

また、ご家族連れでも楽しめる内容となっており、動物好きのお子さまにとっても特別な体験となるはずです。普段なかなか出会えない生きものを間近で観察し、ふれあえる貴重な機会をぜひご体感ください。神戸の秋を彩る特別な2日間、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

世界中の珍しいペットが大集合！

コウレプ チラシ表面

コウレプでは、爬虫類をはじめとする多彩な動物たちに出会えます。

ヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲ、ボールパイソン、リクガメ、カメレオンなどの人気爬虫類から、カエルなどの両生類、フクロウやタカといった猛禽類、さらにはフクロモモンガやウサギなどの小動物まで！

飼育環境の展示や関連グッズの販売も充実しています。



動物好きはもちろん、ご家族みんなで楽しめる秋の特別イベントです!!

動物たちとふれあえる体験型イベント

「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」がテーマ。プロのブリーダーや専門ショップが多数出展し、初心者にも安心の飼育アドバイスを受けられます。有料のふれあいコーナー(https://kourep.jp/event-fureai.html)では、普段なかなか出会えないエキゾチックアニマルや爬虫類と実際にふれあうことができます。お子さまにも特別な体験になるはずです。

ご来場特典＆お楽しみコーナー

ご来場のお客様には、LINE友だち限定でコウレプロゴ入りピンセットプレゼント！（先着合計4,000名様限定（土曜2000名様・日曜2000名様）） さらに、会場には大人気の「ガチャガチャコーナー」も登場！ここでしか手に入らないグッズも多数。ご家族みんなで楽しめます。

※お一人様お一つとなります。無くなり次第終了。

グルメも充実！珍獣＆ジビエメニュー

イベント会場には飲食コーナーも併設。クロコダイル餃子やクロコダイルたこ焼きなどの珍獣グルメから、ツキノワグマソーセージやパクパクジビエ骨付きカルビなどのジビエメニューまでご用意。

ここでしか味わえない特別なフード体験をお楽しみいただけます。

※数量限定

※メニューは仕入れ時の状況により変更になる場合がございます。

神戸の秋を彩る特別な2日間

コウレプは動物たちの魅力を五感で体感できる、神戸最大級の爬虫類イベントです。初心者からベテラン飼育者まで、そしてご家族みなさまで楽しめる内容となっています。ぜひこの機会に、神戸サンボーホールへ足をお運びください。

「コウレプ」は、有限会社トップクリエイトが主催・運営しております。

